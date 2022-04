Rehasportverein Bad Tölz macht weiter – Erhöhte Nachfrage von Post-Covid-Patienten

Von: Daniel Wegscheider

Im Tölzer Rehasportverein trainieren derzeit 190 Mitglieder. Der Verein sucht dringend weitere. © Rehasportverein

Landkreis – Im Rehasportverein Bad Tölz geht es weiter.

Der Verein hat aufgrund der Corona-Pandemie turbulente Zeiten hinter sich. Höhepunkt war jedoch die Insolvenzantragsstellung durch den ehemaligen Vorstand im vergangenen Jahr.

Am 25. März fand nun der Berichts- und Prüfungstermin beim Insolvenzgericht Wolfratshausen statt. Jetzt sollen die Voraussetzungen für eine dauerhafte Aufrechterhaltung des Tölzer Reha­sportvereins geschaffen werden. Wesentliche Grundlage ist eine hoffnungsvolle Zukunftsaussicht nach Wegfall der Corona-Beschränkungen, die zum Wegbruch eines erheblichen Teil der Mitglieder und damit zur angespannten wirtschaftlichen Situation des Vereins geführt hat.



„Erste Umstrukturierungen laufen bereits erfolgreich und der weitgehende Wegfall der Corona-Maßnahmen für die Ausübung von gerätegestützten Training in Therapie- und Gesundheitseinrichtungen lassen uns für die Zukunft aufatmen“, berichtet Insolvenzverwalter, Jürgen Müller.

Derzeit werde auch die IT-Infrastruktur modernisiert, um die Abrechnung gegenüber Krankenkassen zu erleichtern. „Es wird ein modernes betriebswirtschaftliches Controlling eingeführt, das in dieser Form vor der Insolvenz nicht bestanden hat.“ Zudem solle das Trainerteam um eine qualifizierte Fachkraft verstärkt werden, „um das Leistungsspektrum zu erweitern“. Aktuelles Ziel sei es, die Mitgliederzahl wieder zu erhöhen.

Dem engagierten Team ist es bereits in den vergangenen Wochen gelungen, neue Mitglieder für das Training zu gewinnen. „Derzeit trainieren rund 190 Mitglieder bei uns“, berichtet Sportlehrerin Mandy Fikus. „Bei uns ist der ambitionierte Sportler genauso anzutreffen, wie Menschen mit körperlichen Handicaps nach schweren Unfällen, Krankheiten oder Operationen.“

Tägliche Zirkeltrainings

Auf Wunsch könne auch eine ärztliche Begleitung und Beratung hinzugezogen werden. „Jeder der gesund und effektiv unter kompetenter Aufsicht trainieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt Fiskus.

„Sehr beliebt bei den Mitgliedern sind auch unsere täglichen Zirkeltrainings an den Kraftgeräten. Gemeinsam in der Gruppe trainieren und gemeinsam lachen, hat einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert für das menschliche Wohlbefinden und ein gesundes Immunsystem“, ergänzt Sportlehrerin Frau Monika Kiefersauer. Zusätzlich kommen pro Woche über 200 Rehasportler auf ärztlicher Verordnung in die Rehagymnastik.



„Wir leiten aktuell etwa 30 Rehakurse pro Woche für Einsteiger bis Fortgeschrittene“, erklärt Sportwissenschaftlerin Birgit Siegl. Hierbei werden in orthopädischen Gruppen spezielle Körperbereiche wie etwa Wirbelsäule, Knie oder Nacken trainiert. „Wir merken auch speziell in den Lungengruppen eine zunehmende Nachfrage von Post-Covid-Erkrankten, die ihre Leistungsfähigkeit wieder steigern möchten.“



Auf die Frage „Wo die Reise im Rehasportverein Bad Tölz hingeht?“ ist sich das Trainerteam einig: „Wir möchten unser Trainingszentrum, was all die Jahre durch einen sehr guten Ruf bei den Ärzten und Einheimischen bekannt ist, unbedingt für das Tölzer Land und über die Grenzen hinaus erhalten.“ Hierbei benötigt der Verein aber weitere Mitglieder, die vor Ort trainieren. Zudem ist der Verein auf Unterstützung von Sponsoren angewiesen.

Kontakt und Infos Bei Interesse besteht jederzeit die Möglichkeit, an einem kostenlosen Probetraining teilzunehmen oder einen Schnuppermonat zu günstigen Konditionen zu buchen. Kontakt: Reha­sportverein Bad Tölz (Markstraße 34) unter Tel: 08041/799 6644 oder per E-Mail an info@rehasport-badtoelz.de. Weitere Informationen gibt es online auf www.rehasport-badtoelz.de.