Reichersbeurer blicken auf 73 Einsätze zurück – 150. Jubiläum in Vorbereitung

Von: Patrick Staar

Die neu gewählte erweiterte Vorstandschaft und die Geehrten der Reichersbeurer Feuerwehr: (hi., v. li.) Andreas Humer (Vorsitzender), Luca Prisel (First-Responder-Beauftragter), Florian Melf (2. Kommandant, befördert zum Hauptlöschmeister), Christoph Reichhart (Kassier), Anton Matheis (2. Fähnrich), Florian Geisberger (1. Fähnrich) sowie (vo.) Johann Merz (2. Vorsitzender), Thomas Winkler (Gerätewart), Thomas Eiler (Kommandant, befördert zum Brandmeister) und Markus Trippner (Schriftführer). © Patrick Staar

Reichersbeuern - Streitendes Pärchen, brennender Blitzer, fliegender Mercedes: Die Jahresbilanz der Feuerwehr Reichersbeuern hatte auch einige Kuriositäten zu bieten.

Die Reichersbeurer Feuerwehrleute hatten gerade zur Jahresversammlung Platz genommen, der Vorsitzende Andreas Humer begrüßte, da piepste es im Gastraum des Altwirts von allen Seiten. Mehrere Feuerwehrleute sprangen auf und eilten zum Einsatz. „Entschuldigung für die Unterbrechung, aber so ist es halt bei uns.“

Diese Szene passte zum vergangenen Jahr, in dem sich die Reichersbeurer Feuerwehr nicht über einen Mangel an Arbeit beklagen konnte. Die 40 aktiven Mitglieder wurden zu 73 – teils kuriosen – Einsätzen gerufen. So berichtete Kommandant Thomas Eiler von einem Pärchen, das auf der B472 in Streit geraten war. Ihr Auto „rasierte“ eine Verkehrsinsel und stoppte erst an einer Leitplanke. Was nicht gut für den Familienfrieden war: „Die Frau ist zum Bahnhof gegangen, der Mann wurde mit dem Auto abgeschleppt“, berichtete Eiler.Für Schlagzeilen sorgte ein weiterer Fall: Am 18. Februar 2022 wurde die Feuerwehr zu einem Bauernhof-Brand gerufen. Tatsächlich brannte ein „Blitzer-Anhänger“.



Der wohl schwerste Unfall ereignete sich auf der B 13, als ein Mercedes mit fünf Insassen die Bodenhaftung verlor und etliche Meter durch die Luft flog. Alle wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 120 Rettungskräfte und zwei Hubschrauber waren im Einsatz.



Insgesamt brachten es die Reichersbeurer auf 316 Einsatzstunden, verteilt auf sieben Brände, zwölf Verkehrsunfälle, 21 technische Hilfeleistungen und 44 First-Responder-Einsätze.



Momentan steht die für die Vorstandschaft die Planung der 150-Jahr-Feier im kommenden Jahr im Vordergrund. Gemeinsam mit den Schützen, die das 100. Jahr ihrer Wiedergründung feiern, bauen die Feuerwehrleute ihr Festzelt auf. Los geht’s am 15. August 2024 mit einem Oldtimertreffen und einer Kräuterbuschen-Weihe. Am 18. August ist der Festsonntag der Feuerwehr, den Schlusspunkt setzen die Schützen am 25. August 2024.



Thomas Eiler berichtete, dass die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs 8 voranschreite. Die Aufträge seien mittlerweile vergeben. „Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, dass das Fahrzeug pünktlich zu unserem 150. Geburtstag fertig wird“, prognostizierte er.