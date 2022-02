Reichersbeurer Trachtenverein spielt wieder Theater – Karten für „Da Franzosenzipfe“ im Vorverkauf

„Da Franzosenzipfe“ heißt das neue Stück des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins Reichersbeuern. © Hias Krinner

Reichersbeuern – Der Reichersbeurer Trachtenverein „d‘ Oberlandler“ spielt wieder Theater. Nun gibt es Karten im Vorverkauf.

Lange Zeit waren kulturelle Veranstaltungen Pandemie-bedingt kaum möglich. Doch jetzt, da die Einschränkungen lockerer werden, will die Theatergruppe des Reichersbeurer Trachtenvereins „d‘ Oberlandler“ im örtlichen Altwirtssaal endlich wieder auf die Bretter.

„Da Franzosenzipfe“ ist der Titel des Dreiakters, den das Ensemble unter der Regie von Klaus Steinbacher und Werner Härtl einstudiert hat. Die Geschichte spielt im Jahr 1811: Napoleon hat sich mit Bayern verbündet.

Gutes Maß an Situationskomik

Die bayerische Bevölkerung allerdings sieht darin nicht unbedingt einen Grund zur Freude, denn der Russlandfeldzug steht bevor und allerorten werden französische Soldaten einquartiert.

Die drei Frauen auf dem männerlosen Gschwendnerhof sind deshalb in Angst und Sorge, schließlich hat man von den Franzosen schon allerhand Schlimmes gehört.

Doch trotz der ernsten Lage bringen so manche unerwartete Wendungen die Sache zu einem guten Ende – auch in Liebesdingen – und ein gutes Maß an Situationskomik sorgt dafür, dass das Publikum sich amüsieren kann. Nicht umsonst nennt Autor Thomas Kirnberger aus Habach sein Stück eine „königlich-bayerische Völkerverständigungskomödie“. ar

Die Aufführungen finden im „Altwirt“ statt an den Wochenenden 5. und 6. März, 12. und 13. März sowie am Samstag, 19. März, jeweils um 20 Uhr. Die letzte Vorstellung ist am Sonntag, 20 März, um 14 Uhr. Zu berücksichtigen sind die jeweiligen geltenden Corona-Maßnahmen, die Besucher müssen die entsprechenden Nachweise beim Einlass vorzeigen. Karten zu je 12 Euro sind erhältlich bei der Raiffeisenbank in Reichersbeuern und beim Bürgerservice im Reichersbeurer Rathaus. Es gibt keine Abendkasse.