Reinhold Messner kommt bei Abschiedstournee nach Bad Tölz ins Kurhaus

Von: Franca Winkler

Aufstieg zum Nanga Parba: mit 8.125 Meter Höhe der neunthöchste Berg der Erde. © Veranstalter/Reinhold Messner

Bad Tölz – Bei seiner Abschiedstournee kommt Berglegende Reinhold Messner am Mittwoch, 21. September, (19.30 Uhr) auch ins Tölzer Kurhaus. Dort zeigt er seinen Vortrag „Nanga Parbat – mein Schicksalsberg“. Im Interview spricht der 77-Jährige über Höhepunkte, Streitthemen und dunkle Momente seines Lebens.

Herr Messner, Bad Tölz ist eine „Bergsteigerstadt“ mit 19.000 Einwohnern, der Alpenverein hat hier 8.000 Mitglieder. Sind Sie schon mal im Karwendel geklettert?

„Geklettert bin ich im Karwendel nicht, meine Kletterheimat sind die Dolomiten. Aber gewandert bin ich dort, wollte die Lalidererwand sehen und Dibonas Meisterstück: großartige Route.“

Wie sind Sie zum Bergsteigen gekommen, und welche Rolle hat dabei das Elternhaus gespielt?

„Mit den Eltern. Als Fünfjähriger stand ich auf dem Dreitausender Sass Rigais in den Geislerspitzen, dann auf dem Peitlerkofel. Mit Zwölf kletterte ich solo an den Fermeda-Türmen.“

Reinhold Messner © Veranstalter

Extrembergsteiger sprechen häufig von einem rauschhaften Gefühl, von Glück und Freiheit, auch von Angst, Getriebenheit und Schinderei. Was überwiegt?

„Der Flow-Zustand ist ein Glücksmoment, die äußerste Konzentration lässt uns Kletterern Flügel wachsen.“

Ein Erfolgsrezept beim Bergsteigen lautet: Schnelligkeit ist Sicherheit. Sie selbst haben immer flexible Kleinexpeditionen ohne Lagerkette und mit wenig Gepäck bevorzugt.

„Zuallererst geht es um die Kosten: Jede Expedition musste auch finanziert werden. Der Alpinstil kostet ein Zehntel des Expeditionsstils. Verzicht bedeutet auch Leichtigkeit, Freiraum, Kreativität.“

Am Gipfel ist man noch nicht am Ziel. Beim Abstieg passiert am meisten – erst recht an den hohen Bergen, wenn Kraft und Konzentration schwinden oder das Wetter kippt?

„Richtig! Obwohl der Abstieg viel weniger anstrengend ist. Beim Alpinstil fehlt aber die Rückendeckung, das kann zum Problem werden.“

Reinhold Messner beim Alleingang am Gipfel des Nanga Parbat im Jahr 1978. © Reinhold Messner

Was bedeutet Bergkameradschaft? Sind Seilpartner „beste Freunde“ – oder geht es mehr um Zweckgemeinschaften zum Erreichen von ehrgeizigen Zielen?

„Ich habe alles erlebt, vor allem nach Erfolgen am Berg: Kameradschaft, Freundschaft fürs Leben und Hinterhältigkeit bis zum Rufmord. Bergsteiger sind Menschen.“

Wie ist eigentlich dieser Run auf die 14 Achttausender entstanden? Etliche der hohen Siebentausender – etwa Rakaposhi oder Masherbrum – sind doch viel spektakulärer?

„Die sind sogar schwieriger, aber die 14 Achttausender sind zählbar, bringen Prestige. Und dieses kann man heute im Reisebüro kaufen. So ist der 8.000er-Tourismus entstanden.“

Die dunkelsten Stunden Ihres Bergsteigerlebens bestanden wohl darin, alleine und ohne Ihren Bruder vom Nanga Parbat heimzukehren. Wie kann man das als Familie bewältigen, wie können solche Wunden heilen?

„Wir sind 2006 als Familie ins Diamirtal gegangen, um vom Bruder Abschied zu nehmen. Die Eltern lebten da leider nicht mehr. Die Verschwörungstheoretiker haben viel Leid in die Welt gesetzt.“

Kürzlich gab es diese Debatte, ob Sie tatsächlich auf dem höchsten Punkt der Annapurna standen – oder im stürmischen Nebeltreiben womöglich nur einige Meter davon entfernt am Grat. Ärgert Sie das?

„Nein. Es ist Unkenntnis und Böswilligkeit dahinter. Aber der Unsinn vom GPS-Gipfelpunkt ist mit meinem Namen verkäuflich. Jeder Alpinist aber weiß, dass die Natur keine statistische Größe ist.“

Wie ist die Situation am Manaslu? Bergsteiger berichten davon, dass der höchste Punkt angesichts fragiler Verwechtungen der exponierten Gipfelfelsen öfters überhaupt nicht betreten werden kann.

„Jeder Gipfel ist anders, und Berge sind der Verwitterung und Stürmen ausgesetzt, Wechten brechen und der Permafrost schwindet. Schon am Langkofel ist der Gipfel mehrfach da.“

Vor 30 Jahren waren die hohen Alpengipfel noch erhabene, majestätisch leuchtende Eisbastionen mit fantastischen Firnflanken und Wechtengraten. Jetzt verkümmern Sie durch den Klimawandel zu trostlosen, einsturzgefährdeten Schotterhaufen. Hat der klassische Alpinismus seine beste Zeit hinter sich?

„Der traditionelle Alpinismus wird gefährlicher, wegen der globalen Erwärmung und anderen Klimaeinflüssen. Also gilt es noch vorsichtiger zu sein. Der Berg ist absichtslos, die Fehler macht nur der Mensch.“

Jetzt sind Sie fast 78 alt und Ihre Extremtouren sind Geschichte. Was steht für Sie nun im Vordergrund? Ist das Museumsprojekt abgeschlossen? Und was möchten Sie Ihrem Publikum mit auf den Weg geben?

„Auch das Museum bleibt ein Prozess. Es gehört zu meinem Erbe, wie das Buch ‚Zwischen Durchkommen und Umkommen‘. Der Abschied wird meine finale Expedition sein.“

Nationalismus, Unterdrückung von Völkern, Krieg und Landraub bedrohen das friedliche Zusammenleben. Auch Südtirol hat vom Ersten Weltkrieg bis zum Autonomiestatut von 1972 schlimme Zeiten erlebt und ist heute ein Ort des Wohlstands und des Friedens. Könnte das ein Modell für andere sein?

„Wir Südtiroler haben das Glück, in den letzten 100 Jahren – eine schwierige Zeit zwischen Annexion an Italien und lokaler Autonomie – das nationale Selbstverständnis abgegeben zu haben: Wir sind Südtiroler und Europäer, aber keine Italiener, Österreicher oder Deutsche. Ich möchte auch Weltbürger sein, mit Respekt allen Menschen gegenüber – leider wird Letzteres immer schwieriger.“

Das Interview führte Rainer Bannier.