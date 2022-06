Relegation pur: Heilbrunn besiegt Garmisch und ist eine Runde weiter

Von: Ewald Scheitterer

Teilen

Die Spezialität des Heilbrunner Sebastian Mertens (r.): Per Kopf Druck auf des Gegners Gehäuse ausüben. © Ewald Scheitterer

Bad Heilbrunn – Der SV Bad Heilbrunn ist dem Klassenerhalt in der Landesliga einen Schritt näher gekommen. Die Heilbrunner besiegten den 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Rückspiel der ersten Relegationsrunde mit 0:1 (Hinspiel 1:1).

Zuerst war es ein Gewürge über 180 Minuten. Doch dann ging am vergangenen Sonntag alles ganz schnell – in einer Situation, die der SV Bad Heilbrunn sicher schon mehr als ein Dutzend Mal zelebriert hat: Ecke für den HSV, Innenverteidiger Sebastian Mertens ist erneut im Strafraum des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Mertens kommt mit dem Kopf an den Ball und wuchtet ihn in die Maschen. Das Besondere an der Geschichte: Es ist bereits die Nachspielzeit (90.+1) im Garmischer Stadion angebrochen. Entschieden wird heute welcher der beiden Vereine kommende Saison in der Landesliga verbleibt und welcher den Gang in die Bezirksliga antreten muss. Mertens‘ erfolgreicher Kopfstoß sandte letztlich die Garmischer eine Klasse tiefer, denn der HSV gewann die Partie mit 1:0 (0:0).



Das erste Relegationsmatch zwischen den beiden Kontrahenten war am Feiertag Christi Himmelfahrt in Bad Heilbrunn mit 1:1 (1:1) über die Bühne gegangen. Dabei waren beide Begegnungen generell ziemlich identisch abgelaufen. Bei beiden Mannschaften stand das Tore verhindern deutlich im Vordergrund. Damit waren die jeweiligen ersten Halbzeiten der Partien überaus taktisch geprägt.

Zwei frühe Tore im Hinspiel

Beim Hinspiel in Bad Heilbrunn hatte frühzeitig ein weiter Befreiungsschlag den Garmischer Moritz Müller erreicht, der sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen konnte, ehe er zur Führung einschoss (6.). Doch Heilbrunn schlug ebenso zügig zurück. Nach eine Standardsituation und einem Gewusel im Strafraum erzielte Felix Gellner den Ausgleich (12.). Im Anschluss entwickelte sich die Partie zu einer Querpass-Orgie ohnegleichen.



Gleich war in beiden Begegnungen, dass der HSV mit zunehmender Spielzeit immer dominanter auftrat und das Kommando auf dem Rasen übernahm. „Wir waren näher dran am Sieg“, hatte HSV-Coach Walter Lang schon beim ersten Spiel registriert. „Aber Garmisch hat auch clever verteidigt.“



In beiden Partien brachte die Einwechslung der Specker-Brüder Maxi und Benedikt erhebliche Bewegung in die HSV-Offensive. Auch am vergangenen Sonntag in Garmisch, doch die Kugel wollte lange Zeit nicht über die Linie: Andi Specker zielte knapp vorbei, Tom Pföderl aus der Distanz tat es ihm gleich, Felix Gellner knallte das Spielgerät an den Pfosten, Maxi Lechner jagte die Kugel aus kürzester Distanz in den wolkenverhangenen Himmel und Max Schnitzlbaumer verschoss, obwohl der Torhüter bereits geschlagen war.



Glücklicherweise hatte aber auch HSV-Keeper Christoph Hüttl einen Sahnetag erwischt und hielt mit einigen sehenswerten Paraden bei den seltenen Garmischer Kontern seinen Kasten sauber. Auch wenn HSV-Coach Lang seinen Schützlingen eingeimpft hatte Ruhe zu bewahren, wurde auch der Trainerfuchs ein wenig nervös, als es nach 90 Minuten immer noch 0:0 stand. Bei diesem Spielstand wäre der HSV wegen der Auswärtstor-Regel abgestiegen und die Garmischer eine Runde weiter gewesen.

Vorsicht vor dem Ungeheuer

Doch dann kam Kopfball-Ungeheuer Mertens und ließ die Gäste jubeln. „Wir hatten jetzt endlich Mal das Glück, das uns die ganze Saison über gefehlt hat“, freute sich Lang: „Wir haben uns das Tor aber auch verdient, haben insgesamt mehr Druck gemacht als Garmisch, wir sind wieder einmal aufgestanden und jetzt eine Runde weiter.“

Nächste Runde: Heilbrunn trifft in der zweiten Relegationsrunde auf den TV Erkheim. Die erste Partie ist am Donnerstag, 2. Juni, um 18.30 Uhr. Das Rückspiel in Bad Heilbrunn ist am Sonntag, 5. Juni, um 14.15 Uhr.