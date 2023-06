Ausbau des Reichersbeurer Nahwärmenetzes – Richtfest an neuen Heizzentrale

Von: Patrick Staar

Richtfest wurde am Mittwochabend an der Heizzentrale des Nahwärmenetzes gefeiert. © Patrick Staar

Reichersbeuern - Handwerker, Gemeinderäte und einige Bürger feierten Richtfest der neuen Heizzentrale neben der Reichersbeurer Grundschule auf dem Grundstück des ehemaligen Lehrer-Wohnhauses.

„Andere reden von der Energiewende – wir machen sie“, sagte Reichersbeuerns Bürgermeister Ernst Dieckmann in seiner Festrede.

Sebastian Henghuber, Vorsitzender der MW Biomasse AG, erläuterte die wichtigsten Rahmendaten des Projekts. So beherberge die Heizzentrale neben der Schule einen Hackschnitzel-Kessel mit einer Leistung von 800 kW, die in das Nahwärmenetz eingespeist werden. Die Zahl der angeschlossenen Haushalte wird rapide steigen. Waren es bislang 31, so werden es zukünftig „sicher über 70 sein“, prognostizierte Sebastian Henghuber, „eher sogar 80 oder 90“.

Nahwärmenetz in Reichersbeuern ersetzt 400.000 Liter Heizöl und spart 1.000 Tonnen Kohlendioxid ein

Das Reichersbeurer Nahwärmenetz reicht momentan von der Schule bis ins Ortszentrum und zur Tegernseer Straße. Es ersetzt 400.000 Liter Heizöl. 1.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr werden so weniger erzeugt. Wie berichtet, soll das Netz in den nächsten Jahren in Richtung Süden oder Bahnhof weiterentwickelt werden.

Mit so einem Nahwärmenetz bleibt zehnmal mehr Geld in der Region, als wenn wir Geld für Heizöl nach Russland oder sonst wohin schicken.

Das Projekt bringe noch einige weitere Vorteile mit sich, betonte Henghuber: „Mit so einem Nahwärmenetz bleibt zehnmal mehr Geld in der Region, als wenn wir Geld für Heizöl nach Russland oder sonst wohin schicken. Und dort werden dann fragwürdige Dinge damit gemacht.“

Henghuber weiter: „ Nahwärme ist nicht nur umwelt- und klimafreundlich, sondern bringt auch was für die Region – das ist das Schöne.“ MW Biomasse ist seit 2019 Projektpartner der Gemeinde Reichersbeuern.

Heizzentrale in Reichersbeuern geht im September in Betrieb

Man habe sich drei Jahre Zeit gegeben, um neue Partner hinzuzugewinnen. Dieser Zeitplan werde exakt eingehalten. Die Gemeinde werde das Heizwerk im September in Betrieb nehmen, ergänzte Dieckmann. Es sei ein „früher Höhepunkt“ beim Ausbau des Nahwärmenetzes. Nachdem Zimmerer Peter Holzer den Richtspruch gesprochen hatte, feierten die Beteiligten mit einer Brotzeit im „Altwirt“.