Rohbau des Hotels Bergeblick ist fertig – Rundgang auf der Baustelle

Freut sich über die Fertigstellung des Rohbaues vom Hotel Bergeblick: Investor und Betreiber Johannes Tien. © Karl Bock

Bad Tölz – „Komm rauf, um runter zu kommen“, so wirbt Johannes Tien für sein neues Hotel Bergeblick auf der Wackersberger Höhe, das im kommenden Juni eröffnet werden soll.

Zwischen den Jahren war Pause, die große Baustelle oberhalb von Bad Tölz in der Nähe zur Nachbargemeinde Wackersberg ruhte weitgehend. Zeit für alle, um durchzuschnaufen und dann den Endspurt anzutreten. „Der Rohbau ist fertig“, freut sich der Investor und Betreiber. Er hat das Gebäude vor Kurzem bei einem Rundgang vorgestellt. Auch wenn noch nichts ganz fertig ist, fasziniert doch der einmalige Ausblick nach Südwesten auf Blomberg und Brauneck oder nach Osten auf den dichten Wald oberhalb von Tölz. Das dürfte weit und breit kein anderer Betrieb auch nur annähernd zu bieten haben.



Das Projekt am Wackersberg hat eine längere Leidensgeschichte hinter sich

Das 100-Betten-Familienhotel, zu dem noch drei Lodges auf dem großen Gelände kommen sollen, hat eine längere Leidens-Geschichte hinter sich. Es begann noch unter dem Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU), für den es „eine Wegmarke in der Entwicklung von Bad Tölz von einem Sozialkurort hin zu einer Touristenstadt“ war. Damals schon gab es beim Bebauungsplan für die insgesamt vier Flurnummern zwei Gegenstimmen der CSU, obwohl das 8.600 Quadratmeter große Areal im Flächennutzungsplan der Stadt schon lange als Sondergebiet für Kur und Erholung eingetragen war. Es folgte ein neuer Bürgermeister und ein neuer Stadtrat, in dem sich vor allem die starke Grünen-Fraktion, aber auch Teile der CSU, gegen das Millionen-Projekt stark machten, befürchtete man doch erhebliche Eingriffe in die Natur, vor allem in Sachen Entwässerung.

Die Pläne des Ehepaars Tien und seines Planers Sebastian Beham sahen und sehen ein Garni-Hotel im Vier-Sterne-Segment vor, das aus zwei Vollgeschossen besteht. Neben den Zimmern und Suiten werden Frühstücksraum, Seminarräume und eine Rooftop-Bar gebaut. Dazu kommt ein großer abgesonderter Spa-Bereich im Süden, der nur den Hotelgästen zur Verfügung stehen wird. Die Fahrzeuge werden in einer großen Tiefgarage untergebracht, ganz im Norden des Geländes ist auch ein Heizwerk für Hackschnitzel geplant. Die Abwasserentsorgung erfolgt über einen Kanal nach Bad Tölz, der noch von der Stadt gebaut werden muss.



Neben dem Bau an sich kümmert sich Johannes Tien persönlich darum, das rund 30-köpfige Personal anzuwerben. Seinen Worten zufolge haben sich bereits einige Mitarbeiter von Betrieben gemeldet, die hier auf einen wohnortnahen attraktiven Arbeitsplatz hoffen. Ohnehin ist die aktuell angespannte Personalsituation in der Gastronomie mit ein Grund für die Entscheidung gewesen, das Hotel ohne Restaurant zu betreiben, auch wenn eine eigene Küche möglich wäre.

Tien ist sich sicher, dass er seinen sportlich aktiven Gästen, die den Tag nach dem Frühstück für Wandertouren oder Radausflüge nutzen, abends die umgebende Gastronomie zwischen Altwirt in Wackersberg und Walgerfranz in Bad Tölz schmackhaft machen kann. Gefahren wird entweder per E-Bike, Linienbus oder Shuttle-Dienst. Tien verweist auf das breite gastronomische Angebot in der Gegend von bayerischer Küche bis zum Sternerestaurant. „Was gibt es schon Besseres als eine gute bayerische Brotzeit?“, findet Tien. Aber natürlich soll niemand in seinem Hotel hungern müssen. „Da gibt es Catering-Möglichkeiten, auch für die Zeit tagsüber“. Sein Ziel ist es ohnehin, die Gäste dazu zu motivieren, nicht mittags oder abends „aufs Essen zu warten“, sondern aktiv zu sein und sich zu bewegen. „Wer Vollpension zwischen Whirlpool und Restaurant will, fährt nach Niederbayern, der kommt nicht zu uns.“

Fürs Frühstück sind entsprechende Räume eingeplant, neben den Zimmern stehen auch Tagungsräume zur Verfügung, die Balkone und Terrassen bieten die schönsten Ausblicke auf die umgebenden Berge und den nahegelegenen Wald. Auch selbst wird Tien mit seiner Familie dort wohnen, obwohl man ihm ursprünglich keine Betreiberwohnung genehmigen wollte. Inzwischen hat aber bei der Stadt ein Umdenken stattgefunden, zuletzt äußerte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) in seinem Jahresbericht seine Freude über die „positive Entwicklung auf der Wackersberger Höhe“ für den Tölzer Tourismus.

Das ganze Projekt, das auch von der aktuellen Preisentwicklung nicht verschont ist, wird aber kein Selbstläufer. Die zahlungskräftigen Gäste wollen erst einmal gewonnen werden. Das Konzept Tiens, ein Erlebnis abseits der üblichen Standards zu bieten, erscheint mutig, sollte aber aufgehen. Bei einem Tag der offenen Tür im kommenden Frühjahr will er das Haus vorstellen, angesichts der einmaligen Lage des Hotels dürfte das zunächst umstrittene Projekt – mit Ausnahme der unmittelbaren Nachbarn – sicher allgemeine Akzeptanz erfahren. Karl Bock