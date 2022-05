Rückblick und Hauptversammlung: Tölzer Feuerwehr leistet 426 Einsätze

Von: Ewald Scheitterer

Die neue Führungsmannschaft der Tölzer Feuerwehr: (v.l.): Andreas Spanner, Florian Roith, Sebastian Bluhm, Hans Eberl, Thomas Flossmann, Wolfgang Weber (Vize-Kommandant), Schriftführerin Monika Detter, Kommandant Thomas Fuchsgruber, Anton Hörmann (stellvertretender Kommandant), Johannes Elgraßer und Bürgermeister Ingo Mehner. © Ewald Scheitterer

Bad Tölz – Die Tölzer Feuerwehr versammelte sich jüngst, um ihre Hauptversammlung abzuhalten und nachzuholen.



Dabei wurden die beiden vergangenen Jahre in dem Jahresbericht zusammengefasst, da aufgrund von Corona die jährlichen Treffen ausfallen mussten. Von zweieinhalb Jahren, „in denen all das gefehlt hat, was einen Verein ausmacht“, fasste Vorsitzender Michael Lindmair die Corona-bedingte Zwangspause der Feuerwehr Bad Tölz zusammen.

„Jetzt freuen wir uns, dass es wieder losgeht“, bekräftigte auch Kommandant Thomas Fuchsgruber. So ganz normal war allerdings das Mitgliedertreffen noch nicht, das sicherheitshalber in die große Fahrzeughalle verlegt worden war. „Hier kann man leichter Abstand halten. Denn dass uns wegen Corona die Feuerwehr größtenteils ausfällt, wollten wir dann doch nicht riskieren.“

Wenig Sicherheitswachen

Mit insgesamt 209 Einsätzen im Jahr 2020, rund 50 weniger als noch 2019, brachten es die Einsatzkräfte auf knapp 2.200 abgeleistete Stunden. Darunter waren 45 Brände und 113 Mal war die technische Hilfeleistung gefordert. Sehr gering fiel da mit zwei Stück die Zahl der Sicherheitswachen aus, da wegen der Pandemie die meisten Veranstaltungen abgesagt worden waren.

Erfreulich war zudem, dass die Zahl der Fehl- und Falschalarmierungen mit 37 im Vergleich zum Vorjahr (59) deutlich gesunken ist. Von den 37 Alarmen gingen 26 auf das Konto von Brand-Meldeanlagen. Trotz Corona waren insgesamt 25 Übungen abgehalten, also 2.735 Übungsstunden von de Aktive abgeleistet worden.



Der 1. Juli hatte mit einem Dachstuhl-Brand nach Blitzeinschlag in einem Mehrfamilienhaus am Lettenholz den größten Einsatz der vergangenen Jahre gefordert. Insgesamt jedoch sprach der Kommandant in seinem Rechenschaftsbericht von einem „relativ normalen Jahr“.



Ähnliches galt dann auch für das Jahr 2021 mit insgesamt 217 Einsätzen. Diesmal waren die Aktiven der Feuerwehr an 2.179 Einsatzstunden gefordert. Darunter waren diesmal 38 Brände, 177 Einsätze mit technischer Hilfeleistung und zehn ABC-Einsätze. Als Sicherheitswache war die Wehr auch 2021 nur zweimal gefordert. Auf 50 gestiegen ist allerdings die Zahl der Fehl- und Falschalarme wieder. Davon gingen diesmal 32 auf das Konto von Brandmelde-Anlagen. Auch 2021 musste der Übungsplan mehrfach den Corona-Bedingungen angepasst werden. Insgesamt kamen dabei die 98 Aktiven der Tölzer Wehr auf 2408 Übungsstunden.



„Danke für die vielen Stunden, die ihr an Übungen und bei Einsätzen abgeleistet habt“, sagte Bürgermeister Ingo Mehner. In seinem Grußwort würdigte er besonders den Einsatz beim Großbrand nach Blitzeinschlag am Tölzer Lettenholz: „Für mich absolut beeindruckend, mit welch großer Professionalität und ohne jegliche Hektik, unsere Feuerwehr da den großen Dachstuhl-Brand abgelöscht hat.“



Corona gut für Kassen gewesen

Von relativ konstanten Zahlen auch im gesamten Landkreis berichtete dann Kreisbrand-Inspektor Wolfgang Stahl für das Jahr 2021. Die rund 1.800 Einsätze der Feuerwehren betrafen dabei an die 430 Brände und 1166 technische Hilfeleistungen. Insgesamt sind im hiesigen Landkreis 3.388 Mitglieder freiwilliger Feuerwehen aktiv.



Gut getan hat Corona der Kasse der Tölzer Wehr. So konnte der scheidende Kassier Matthias Lindmair von einer „positiven Entwicklung der Kassenbestände berichten.“



Mit einer Kampfabstimmung begannen dann die Neuwahlen zur Vorstandschaft. Im ersten Wahlgang waren jeweils 35 Stimmen auf Michael Lindmair und seinen Herausforderer Hans Eberl entfallen, im zweiten Wahlgang konnte sich Eberl dann knapp durchsetzen.

Als stellvertretenden Vorsitzenden des Tölzer Feuerwehrvereins wurde dann Thomas Flossmann gewählt, zum neuen Kassier Florian Roith. Neu besetzt wurden auch die Stellen der Mannschaftsvertreter. Hier setzte sich Korbinian Flossmann durch, Andreas Spanner und Sebastian Bluhm wurden zu seinen Stellvertreten gewählt. Neue Gesichter gibt’s auch bei der Fahnenabordnung der Tölzer Wehr. Fähnrich ist nun Johannes Elgraßer, Fahnenbegleiter sind Markus Buchmair und Benjamin Gericke.