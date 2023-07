Rücksichtslose Autofahrer: Falschparker sorgen für Chaos am Walchensee

Polizei nimmt 50 Verstöße auf

Von Andreas Baar schließen

Walchensee- Bei dem schönen Wetter sorgten Falschparker am Walchensee für chaotische Zustände. Trauriger Höhepunkt: Ein Rettungswagen kam nicht durch.

Die Polizei spricht von „chaotischen Zuständen“, die wegen der Falschparker am Wochenende am Walchensee herrschten. Und zwar im Bereich Einsiedl/Halbinsel Zwergern. „Die Rücksichtlosigkeit vieler Verkehrsteilnehmer“ hätte laut Polizei gar die Durchfahrt eines Rettungswagens unmöglich gemacht. Grund waren verkehrswidrig abgestellten Pkw, so dass die von der Straßenverkehrsordnung geforderte Mindestdurchfahrbreite von 3,05 Meter deutlich unterschritten worden sei.

Am Sonntag (10. Juli) gegen 16 Uhr waren ein RTW und der Notarzt zu einem medizinischen Notfall bei einer 28-jährigen Patientin nach Einsiedl gerufen worden. Die Besatzung des RTW war gezwungen gewesen, ihr Fahrzeug zu verlassen, um zu der noch 100 Meter entfernten Patientin zu gelangen.

Die Polizeistation Kochel meldet insgesamt 50 Parkverstöße an der Örtlichkeit, die aufgenommen worden. Ein Verstoß werde mit mindestens 55 Euro geahndet. Zusätzlich hätten die Voraussetzungen für die Abschleppungen vorgelegen, warnt die Polizei.