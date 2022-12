Rückschau: ereignisreiches und turbulentes Jahr 2022 im Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Von: Michaela Schubert, Franca Winkler, Daniel Wegscheider

Landkreis - Sylvesterpartys läuten bekanntlich das neue Jahr ein. Der Rundschauverlag blickt auf das Jahr 2022 zurück und fasst die Highlights zusammen.

Januar

Auch das Jahr 2022 beginnt mit Corona: „Omikron ist weiter auf dem Vormarsch“ heißt es Anfang Januar. Und die Virusvariante ist noch ansteckender: Innerhalb weniger Tage springt die Zahl der Erkrankten von zwei bestätigen Fällen im Landkreis auf 95. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht trotz kritischem Blick auf die Omikron-Variante einer gelockerten Regelung aufgeschlossen gegenüber.



Dieser Zwiespalt treibt viele Bürger auf die Straßen. Wie etwa in Wolfratshausen, wo Mitte des Monats über 1.000 Menschen mit konträren Ansichten zur Corona-Politik aufeinander treffen. Seit Wochen gehen Corona-kritische „Spaziergänger“ vielerorts immer montags auf die Straße, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Doch es gibt auch Gegenwind von solidarischen Gruppen, die aufklären wollen und den Dialog suchen.



Februar

S-Bahn-Unfall: Am 14. Februar prallen zwei Züge Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn aufeinander. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bad Tölz bekommt eine Hochschule, dafür sichert der Staat ein Startkapital von 6,9 Millionen Euro zu. Die Botschaft überbringt der Bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler höchst persönlich. Entstehen soll das Technologiezentrum der LMU auf dem 25.000 Quadratmeter großen Areal auf der Tölzer Flinthöhe.

Anfang des Monats bleibt der Landkreis vom Sturmtief „Roxana“ ohne größere Schäden verschont. Schlechte Nachrichten für die künstliche Weidach-Surfwelle: Das Wolfratshauser Millionenprojekt scheitert nach neun Jahren Planung an einer erneuten Kostenexplosion. Schock in Schäftlarn: Am 14. Februar kommt es zum Zusammenstoß zweier S-Bahn-Züge auf eingleisiger Strecke nahe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn. Ein 24-jähriger Fahrgast stirbt und 18 Personen sind teils verletzt. Gegen den Lokführer, der Signale missachtet haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft.

März

Anfang des Monats bereitet sich der Landkreis auf Flüchtlinge aus der Ukrainevor, die vor dem russischen Angriffskrieg fliehen. Bis Mitte des Monats sind 313 Flüchtlinge angekommen und registriert. Indes ist die Verbundenheit mit Betroffenen der Krise im Landkreis groß – viele Bürger gehen für den Frieden auf die Straße.

Die Agentur für Arbeit Rosenheim meldet für Februar die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1998. Im gesamten Bezirk ist die Zahl der Menschen, die arbeitslos gemeldet sind, zurückgegangen - insgesamt sind 3.230 Personen weniger gemeldet als vor einem Jahr.



Unfall, Sturm und Söder

April

Im April beschließt der Kreis-Bauausschuss den Bau einer Katastrophenschutzhalle im Tölzer Farchet. Damit künftige Einsätze besser koordiniert und vor Ort ausgerüstet sind. Ebenso beschlossen: Nach einer zweijährigen Pandemie-bedingten Pause können die drei Traditionsunternehmen endlich aufatmen und ihre Floßfahrten wieder anbieten. Viel lachen und schunkeln durften auch die Besucher beim Geretsrieder Starkbierfest in den Ratsstuben. Bei der dortigen Spendenaktion kommen 3.500 Euro für Ukraine-Hilfe der Caritas zusammen.

Mai

Im Wonnemonat übt der BRK-Kreisverband drei Katastrophenfälle im Landkreis - ein Amok­lauf, Feuer auf einem Floß sowie ein Zugunglück. Zehn Organisatoren haben in über 100 Stunden drei Großschadenslagen konstruiert. Ende Mai kommt es dann zum echten Einsatz – die örtlichen Feuerwehren in Wolfratshausen haben dabei alle Hände voll zu tun, einen Großbrand zu löschen. Das Feuer wütet in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Enzianstraße. Die Bilanz: 500.000 Euro Schaden und mehr als 100 Helfer sind im Einsatz.



Juni

Wünsche erfüllen will das Hospizmobil vom BRK-Kreisverband und ermöglicht Menschen in der letzten Phase ihres Lebens, noch einmal einen Lieblingsort oder alte Freunde zu besuchen.



Und nach zwei Jahren Pause locken die Tölzer Rosentage tausende Besucher an. Etwa 150 Aussteller geben in den drei historischen Gärten am ehemaligen Franziskanerkloster einen Vorgeschmack auf die kommende Gartensaison.

Juli

Die Zwickerwiese im Tölzer Norden wird nach einem langwierigen Verfahren erschlossen, das erste von zehn Doppelhaushälften wird gebaut. Sachsenkam ist dagegen im Fußball-Fieber: Legenden kicken dort für den guten Zweck. 1.000 Zuschauer, dutzende Promis auf dem Fußballplatz und drei Tage lang Party ist Programm. Der FC Bayern Fanclub „Bavaria Oberland“ feiert dort sein zehnjähriges Bestehen.

Für die Befürworter des Surfwellenprojekts in Wolfratshausen ist es ein bitterer Monat nach jahrelangen Vorbereitungen: Die Surfwelle steht vor dem endgültigen Aus – der Stadtrat beschließt die Rückabwicklung des Millionenprojekts.



August

Das Unwetter Anfang August entwurzelt ganze Bäume im Nordlandkreis. © Robert Nörr

Mit Schäden zu kämpfen, haben im Tölzer Land die Revierförster und Waldbesitzer: Ein heftiges Unwetter trifft den Bereich um Icking, Egling und Wolfratshausen besonders schwer. Keine zehn Minuten hat der besonders starke Sturm gedauert und dabei große Schaden in den hiesigen Wäldern angerichtet: Er liegt bei 15.000 Kubikmetern. Und in Geretsried mussten Anwohner rund um den Rotkehlchenweg evakuiert werden: Erneut wird eine Fliegerbombe gefunden - die Zweite binnen einer Woche.

September

Im September wird ein ganz besonderes Baby geboren - die kleine Katharina Maria. Sie erblickt nämlich als 500. Baby in der Wolfratshauser Geburtshilfe das Licht der Welt. Des Weiteren dürfen sich die Schafzüchter wieder zeigen und prämieren am Klosterreutberg ihre schönsten Wollprachten. Die Eurasburger Filmemacher Kronawitter erhält den Filmpreis der Diakonie. Aber auch Schockanrufe halten die Bürger wieder auf Trab. Immer wieder fallen, gerade ältere Menschen, auf die Trickbetrüger herein.

Oktober

Pünktlich zum Ausklang des Oktoberfests lockt der 15. Herbstzauber in Bad Tölz wieder zahlreiche Besucher an. Mit 160 Ausstellern im Gabriel-von-Seidl-Kurpark genießen die Besucher die letzten warmen Herbsttage und lassen ihre Seele baumeln.

Dass die Inflation auch im Oberland angekommen ist, lässt sich nicht mehr leugnen. Umso erfreulicher ist, dass die Anhebung der Mindestlohngrenze im Landkreis für vollere Geldbeutel im Landkreis sorgt. Über 11.500 Bürger profitieren laut Gewerkschaft von dem angehobenen Stundenlohn auf zwölf Euro.



November

Ministerpräsident Markus Söder (l.) besuchte im November die 165. Tölzer Leonhardifahrt. © Daniel Wegscheider

Anfang November ist in der Kreisstadt endlich wieder Hufgetrappel und langes Glockengeläut zu hören. 70 prächtig herausgeputzte Vierergespanne, rund 15.000 Zuschauer und ein gutgelaunter Ministerpräsident Markus Söder sind bei der 165. Tölzer Leonhardifahrt dabei, die nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder stattfinden kann.

Die Folgen des Ukrainekriegs werden im Landkreis bemerkbar: Steigenden Energiepreise lassen immer mehr Handwerksbetriebe um ihre Existenz bangen. Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan und der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner überzeugen sich selbst von der dramatischen Lage und besuchen Bäckerei-Betriebe.



Dezember

Im Dezember fällt eine Entscheidung: „Der Brunnen in Wolfratshausen bleibt, wo er ist.“ Das bestimmen die Bürger im jüngsten Bürgerentscheid. Aber zur Weihnachtszeit ist auch Vorsicht geboten – gerade jetzt greifen laut Polizei wieder viele Trickbetrüger die bekannte Masche auf, Menschen am Telefon unter Druck zu setzten, um dabei Geld zu ergaunern.

Die Gemeinde Eurasburg rüstet sich für einen Blackout und erstellt einen Maßnahmenkatalog. Und: „Die Unesco hat soeben die Flößerei zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt.“ Dieser Satz der Unesco-Kommission bei seiner Tagung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, hat bei vielen Landkreisbürgern, für Gänsehaut gesorgt.dwe/fra/mis