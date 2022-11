Russische Menschenrechts-Aktivistin am Campus Benediktbeuern

Prof. Dr. Birgit Schaufler (l.), Präsidentin der KSH München, überreichte Historikerin und Gastdozentin Dr. Irina Scherbakowa (r.) als Dank Blumen und ein Präsent. © Antonia Reindl

Benediktbeuern – Die russische Germanistin und Menschenrechts-Aktivisten Irina Scherbakowa war zu Gast bei der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern.

Nach und nach füllen sich die Räume im Audimax. Stühle und Tische werden heruntergeklappt. Augen nach vorne. Auf die Dozentin. Auf eine alles andere als gewöhnliche Dozentin, die nicht nur einen enormen Wissensschatz, sondern auch großen Erfahrungsschatz birgt. Zwei Tage lang besuchte Irina Scherbakowa, Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die Katholische Stiftungshochschule (KSH) München, auch am Campus in Benediktbeuern.



Es gehe darum, sich Wissen anzueignen, und zwar im Dialog, erklärte Annette Eberle, Professorin für Pädagogik in der Sozialen Arbeit an der KSH. In Dialog treten konnten die Studierenden am Münchner und Benediktbeurer Campus der KSH dabei mit Irina Scherbakowa. Sie ist Mitbegründerin von Memorial, einer russischen Menschenrechtsorganisation, einer Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge, die seit Februar dieses Jahres im eigenen Land verboten ist. Und die gemeinsam mit der NGO Center for Civil Liberties und dem belarussischen Menschenrechtler Ales Bjaljazki den Friedensnobelpreis erhalten soll. Die Historikerin forscht unter anderem zu Unrechterfahrungen in der Beziehung zwischen Russland und Deutschland.



Als die Historikerin und Menschenrechts-Aktivistin im Rahmen eines Pressegesprächs über den Dialog zwischen Russland und Deutschland, über das Verhältnis, reflektierte, sprach sie von schwierigen und auch dramatischen Verhältnissen. Doch sie erinnerte auch daran, dass „die Deutschen immer in Russland waren – mittendrin“.

Deutsches Russland

Scherbakowa erzählte von Zarenfamilien, die am Ende Deutsche waren, von der Sprache, in der Übertragungen aus dem Deutschen zu hören sind – die Gastdozentin nannte „Butterbrot“ und „Rucksack“. Sie erinnert an Bäckereien mit deutschen Brötchen, die dann im ersten Weltkrieg umbenannt worden seien. Und da wären auch noch die kulturellen Einflüsse, die Philosophie, die Literatur. Die Theaterstücke Friedrich Schillers hätten einst zu den meistgespielten gezählt, so Scherbakowa. Es gebe „unzählige Beispiele“ für die „deutsche Präsenz“. Dann kam der Krieg. Der Erste Weltkrieg „hat viel durcheinandergebracht“, sagte die Historikerin. Der Zweite Weltkrieg, eine „absolute Katastrophe im 20. Jahrhundert“.



Doch auch auf das Heute, auf die jüngeren vergangenen Jahre, blickte Scherbakowa. In diesem Zuge erklärte sie auch, aus welchen Gründen Memorial verboten worden sei. Die Organisation, die „nie eine staatliche, sondern eine unabhängige NGO“ gewesen sei, versuche das Bild des Sowjetischen Staates als Terrorstaat darzustellen und erziehe junge Menschen antipatriotisch. Mit diesen Argumenten sei Memorial, die Gesellschaft habe über 80 Organisationen in den Neunzigerjahren gezählt, liquidiert worden. Nichtsdestotrotz: „Wir versuchen, unser Projekt fortzusetzen.“ Dabei sei es wichtig, das Archiv zu digitalisieren, betonte Scherbakowa.

Vorlesungen und Workshops

An der KSH konnten Studierende mit der Historikerin in verschiedenen Formaten in Kontakt kommen, in Vorlesungen und auch in Workshops. Im Fokus stand dabei der Studienschwerpunkt „Soziale Arbeit und Menschenrechte in Europa“. Diesen beleuchtete die Historikerin „ausgehend von den Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zweiten Weltkrieg zur gegenwärtigen Situation“, war in einer Ankündigung zu lesen. Ebenso ein Zitat von Birgit Schaufler, Präsidentin der KSH München: Scherbakowa sei „auf internationaler Ebene eine der herausragenden Persönlichkeiten im Kampf um die Menschenrechte“. Und: Für die Hochschule sei sie „eine unvergleichbare Wissensträgerin, von deren Erfahrungsschatz und aktuellen Analysen unsere Studierenden und das Kollegium profitieren.“



Es war nicht das erste Mal, dass die Menschenrechts-Aktivistin ein intellektueller Profit für die Hochschule war. Seit fast sieben Jahren besteht dieser Kontakt zwischen der Historikerin und der KSH. Scherbakowa ist regelmäßig als Gastdozentin zugegen.