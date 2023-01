Breitbandausbau und Aufstockung des Bauhofes

Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler blickt aufs Jahr 2022 zurück

Von: Daniel Wegscheider

Sachsenkam - Bürgermeister Andreas Rammler zieht in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung Bilanz.

In der ersten Sitzung des Gemeinderats Sachsenkam im neuen Jahr blickte Bürgermeister Andreas Rammler zurück auf 2022 und fasste dabei kleinere und größere Ereignisse in seinem Bericht zusammen.

Wenige Tage nach dem Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, bevor neue kommunale Aufgaben anstehen, noch einmal auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. So hat es auch Bürgermeister Andreas Rammler getan, als er dem Gemeinderat diese Ereignisse und Entwicklungen am vergangenen Donnerstagabend in der Sitzung vorstellte.



„Ja wie schnell vergeht doch die Zeit und wie schnell können sich die Dinge ändern“, begann der Rathauschef. „Corona und seine Auswirkungen haben massiv unser Leben geprägt. Gott sei Dank konnte man im Jahr 2022 etwas Entspannung verspüren und es kehrte im gesellschaftlichen Leben wieder die lang herbeigesehnte Normalität ein.“ Dennoch werde die Kommune die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine noch Jahre begleiten.



Die Ankunft der ersten Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet konnte die Gemeinde gut meistern. „Einige Privathaushalte haben Kriegsflüchtlinge bei sich aufgenommen“, erklärte Rammler. Zusammen mit dem Landratsamt und dem Kloster Reutberg konnte der Bürgermeister auch eine große Sammelunterkunft organisieren und damit „verstreute Familienangehörige zusammenführen“.



Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde auch einiges im Bausektor vorangetrieben. Behandelt wurden 13 Anträge – darunter kleinere wie Carports oder Gartenhäuser sowie fünf größere wie Gewerbebauten und Einfamilienhäuser. Des Weiteren sind die Bebauungspläne Mönch- und Wallbergstraße Nord sowie Sachsenkam Süd und Piesenkamer Straße in den letzten Zügen. „Hier wollen wir mit Anpassungen in den Festsetzungen eine maßvolle, verträgliche Nachverdichtung ermöglichen.“



„Verträglichkeit“ war auch ein Thema, das die Gemeinde bei zwei Anträgen für Freiflächenanlagen mit Photovoltaik (PV) beschäftigt hatte. Per Grundsatzbeschluss wurde festgehalten, „jawohl wir unterstützen sie“, berichtete Rammler. Jedoch setzte die Verwaltung mit Blick auf Schutz und Erhalt des Landschaftsbildes, der landwirtschaftlichen Flächen und den Tourismus eine Obergrenze bei hundert Prozent des gemeindlichen Strombedarfs. „Weitere 40 Prozent kommen noch on top drauf, durch einen bereits genehmigten Bebauungsplan einer PV-Freiflächenanlage“, sagte Rammler.



Apropos Energieerzeugung: Wie Rammler berichtete, sei auch der notwendige Austausch der Ölheizung in eine „energetisch aber natürlich sinnvolle Heizvorrichtung am Sportheim“ vollzogen worden. „Die Pelletsheizung läuft dort wie am Schnürchen.“ Außerdem solle der bereits erteile Auftrag bezüglich einer PV-Anlage (Kosten: 185.000 Euro) auf der Turnhalle, sobald es die Witterung zulasse, umgesetzt werden.



Breitbandausbau und Aufstockung des Bauhofes

In Planung ist ebenfalls der Breitbandausbau im Ort. Dazu fand im Mai vergangenen Jahres eine gemeinsame Sitzung mit den Nachbargemeinden Greiling und Reichersbeuern statt. Die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) bot den Verwaltungsgemeinden an, für den kompletten Glasfaserausbau in den drei Kommunen aufzukommen – ohne staatliche oder kommunale Zuschüsse. Rammler: „Mit der Firma wurde zwischenzeitlich eine Absichtserklärung unterzeichnet und wir befinden uns aktuell in der Feinplanung des Projekts.“

Des Weiteren wurde 2022 der hiesige Bauhof aufgestockt. Dazu wurde ein weiterer Mitarbeiter eingestellt und ein neues Baufahrzeug (VW-Transporter) angeschafft, ebenso ein Walzenstreuer sowie ein Schneepflug. „Die Schneeräumarbeiten können nun durch die Gemeinde durchgeführt werden und wir müssen nicht mehr einen externen Anbieter beauftragen und bezahlen“, betonte Rammler.



„Immer wieder wurden ja diverse Schäden an unseren Straßen und Wegen bemängelt“, berichtete der Rathauschef weiter. Auch hier sei die Gemeinde nicht untätig gewesen. So wurde die Straße zur Moar Alm generalsaniert und neu geteert. Auch weitere Wege wie etwa der Waakirchner Weg oder der Zubringer nach Ellbach sind „ausgebessert und auf Vordermann gebracht worden“.



Vergessen hat die Gemeinde bei den ganzen Bauarbeiten auch die jüngsten Bewohner von Sachsenkam nicht. „Wir haben eine Aufwertung des Spielplatzes auf den Weg gebracht“, so Rammler. Zu Beginn hätte es jedoch einige Probleme gegeben. „Die Ausführung war zu Beginn leider nicht so wie wir es und der TÜV gerne gehabt hätten.“ Deshalb musste nachgebessert werden. Auch hier gilt: Sobald es die Witterung zulässt, wird der noch erforderliche Zaun um den Spielplatz gebaut und „er darf haftungsrechtlich endlich wiedereröffnet werden“, betonte Rammler. Die Gesamtkosten belaufen sich hierbei auf rund 25.000 Euro.



Zwei Vereinsjubiläen in 2022 nachgeholt

Lobend erwähnte der Bürgermeister auch zwei nachgeholte Vereinsjubiläen, die Corona-bedingt verschoben werden mussten: Zum einen konnte der Trachtenverein d`Gaigastoana im Juni sein 100-Jähriges begehen und der Fanclub des FC Bayern „Bavaria Oberland“ ihr zehnjähriges Bestehen an drei Tagen im Juli feiern. Wie berichtet, schaute bei Letzteren sogar Uli Hoeneß beim Jubiläumsabend vorbei und brachte in seinem Auto 800 Bratwürste mit, die beim Benefizspiel zwischen den „Bananenflanker Legenden“ und den „Bavaria Oberland Landkreis-Legenden“ verkauft wurden.



Insgesamt tagte der Sachsenkamer Gemeinderat im vergangenen Jahr 18 mal. „Es ist also viel passiert im Jahr 2022 und im Jahr 2023 liegt wieder viel Arbeit vor uns“, sagte Rammler abschließend und bedankte sich noch bei allen, die sich für das Gemeinwohl eingesetzt haben – besonders den ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und sozialen Organisationen. Ebenso lobte der Rathauschef die Arbeit des Gemeinderats sowie der Verwaltung. „Ich bitte euch heuer wieder, alle an einem Strang zu ziehen.“