Nutzungsänderung liegt jetzt beim Kreis-Bauamt - Vorher keine Wohnraumbelegung möglich

Sachsenkamer Rathaus nimmt Flüchtlinge auf - Bürger besorgt

Von: Daniel Wegscheider

Rathaus Sachsenkam: Über die Außentreppe soll die Flüchtlingsunterkunft im Obergeschoss erschlossen werden. © Daniel Wegscheider

Sachsenkam - Viele kommunale Bürgermeister resignieren: Die Zuweisung von Flüchtlingen stellt sie vor logistische und infrastrukturelle Probleme. Auch in Sachsenkam wurde jüngst darüber diskutiert und nun das Obergeschoss des Rathauses zur Unterbringung freigeräumt.

Die vom Landratsamt geforderte Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist vielerorts ein Brennpunktthema. Wie Landrat Josef Niedermaier bereits im Juli betonte, ist deren Verteilung auf die einzelnen Gemeinden in der Region ab September per Quotenregelung keine Frage des Wollens mehr, sondern eine Pflichtaufgabe.

Jüngst verhandelte die Kommune Sachsenkam in einer Sondersitzung über die Unterbringung von Asylsuchenden. „Wir sind auch betroffen von den Zwangszuweisungen“, berichtet Bürgermeister Andreas Rammler auf Nachfrage. Derzeit leben im 1316-Einwohner-Dorf sechs Personen, die privat untergebracht sind. Mitte September sollen vier weitere folgen und einen Monat später die nächsten vier. Schon seit längerem sucht die Gemeinde nach einem leerstehenden Gebäude und fand es dann hinter der eigenen Tür.

Obergeschoss des Sachsenkamer Rathauses kann 13 Personen aufnehmen

Um Platz für die Flüchtlinge zu schaffen, einigte sich der Gemeinderat einhellig darauf, den ersten Stock des Rathauses wohnraumkonform auszubauen. „Dort können wir dann 13 Personen unterbringen“, erklärt Rammler. Dafür müssen Trennwände eingezogen sowie Wasserboiler, Duschen und eine Küchenzeile eingebaut werden. Zudem die dort vorhandenen



Toiletten und Waschbecken „auf Erwachsenenhöhe“ angepasst werden. Grund: Die Räume sind zeitweise vom örtlichen Kindergarten genutzt worden. Auch wenn die anfallenden Kosten vom Landratsamt ergo über den Freistaat abgerechnet werden, sei der Arbeitsaufwand nicht ohne. „Jeden Tag ist einer ehrenamtlich da, um das alles auf die Füße zu stellen“, betont Rammler.

Nutzungsänderung liegt jetzt beim Kreis-Bauamt - Vorher keine Wohnraumbelegung möglich

„Wir probieren, dass Mitte September alles fertig ist“, so der Rathauschef weiter. „Wir werden unseren Teil schaffen.“ Dafür brachte das Gremium auch die Nutzungsänderung für das Rathaus-Obergeschoss zur Unterbringung von Flüchtlingen auf den Weg. Nun liegt diese beim Kreis-Bauamt. „Wie schnell das durchgeht, liegt nicht in unserer Hand.“ Rammler geht jedoch davon aus, dass sie bevorzugt bearbeitet wird. „Es liegt ja in ihrem Interesse.“ Vorher sei es per Recht nämlich nicht zulässig, die Wohnung zu belegen. „Und wir werden nicht gegen das Recht handeln. Denn wenn was passiert, muss die Gemeinde geradestehen.“



Im Gemeinderat wurde die Asylpolitik hitzig debattiert. Rammler erklärt dazu: „Wir tragen gerne unseren Teil bei, um die prekäre Situation mitzutragen.“ Und weiter: „Aber dann ist ein kleines Dorf wie Sachsenkam aber auch zu. Mehr geht dann auch nicht mehr.“ Wie der Bürgermeister anmerkt, seien die Kapazitäten von Schule und Kindergarten bereits ausgeschöpft. „Wir sind voll. Jetzt geht es nur darum, den Neuankömmlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten.“



Das Problem wird von Berlin bis nach Sachsenkam durchgereicht. Aus.

Rammler berichtete auch davon, dass „Verzweiflung und Resignation“ die Stimmung der kommunalen Bürgermeister im Kreis präge. „Wir werden einfach ignoriert“, sagt er mit Blick auf die Landes- und Bundespolitik: „Das Problem wird von Berlin bis nach Sachsenkam durchgereicht. Aus.“

Sachsenkamer Bürger sorgen sich über sensible Lage am Rathaus

Die Stimmung habe sich verändert. „Man muss sagen, die Breitschaft vonseiten der Bevölkerung ist im Vergleich zu 2015 auf ein Minimum zurückgegangen. Und auch das Verständnis“, meint Rammler. „Die Mehrheit der Bevölkerung hat große Sorgen und Ängste“ über den Zustrom. „Weil nicht nur Kriegsflüchtlinge darunter sind, sondern auch eine große Anzahl von Wirtschaftsflüchtlingen.“

Außerdem werde befürchtet, dass das soziale Gefüge komplett überlastet werde. In Sachsenkam befinde sich das Rathaus in einer sensiblen Lage. „Da ist der Kinderspielplatz und Kindergarten.“ Daher macht die Gemeinde das Landratsamt mit Blick auf die Verteilung darauf aufmerksam. „Eine schriftliche Zusage dafür gibt es aber nicht.“