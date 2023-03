Hauptversammlung SC Gaißach: Mitgliederzuwachs, aber minus in Vereinskasse

Von: Ewald Scheitterer

Das „Multitalent“: Uli Gilgenreiner wurde von Heidi Danner mit der Goldenen Ehrennadel gewürdigt. Gilgenreiner ist seit 40 Jahren Mitglied und seit 25 Jahren Handball-Abteilungsleiter. © Ewald J.Scheitterer

Gaißach - Corona ist Geschichte. Dies stellte auch Heidi Danner, die Erste Vorsitzende des SC Gaißach, jüngst in der Delegiertenversammlung fest. Mit einem positiven und einem negativen Effekt.

Nachdem der Sportbetrieb in Gaißach wieder voll eingesetzt hat, „macht sich das auch positiv bei den Mitgliederzahlen bemerkbar“, wie Andrea Mürnseer bestätigte, die für die Mitgliederverwaltung zuständig ist. Aktuell zählt der SC Gaißach 1.903 Mitglieder inklusive der 235 Sportschützen, darunter 1.514 Erwachsene, 91 Jugendliche und 298 Kinder.

Die negativen Auswirkungen nach der überwundenen Pandemie betreffen die Kasse. So musste Schatzmeister Stefan Weidel von einem Minus im unteren fünfstelligen Bereich berichten. „Das Mehr an Ausgaben können wir uns schon leisten. Dafür haben wir endlich wieder uneingeschränkt Sport treiben können“, merkte die Vereinschefin hier an.



Bei uns soll sich Jung und Alt wohlfühlen, „die funktionierende Gemeinschaft war schon immer unsere Stärke“, erklärte Heidi Danner, vor dem Hintergrund, dass es immer schwieriger werde, Leute für das Ehrenamt zu begeistern. In einem kurzen Abriss zeigte sie die vielfältigen Aufgaben auf, die in den einzelnen Abteilungen erledigt werden müssen: „Stangerl stellen sich bei Skirennen nicht von alleine auf.“



Danner betonte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Diesen Dank gab Bürgermeister Stefan Fadinger zurück: „Ihr macht doch die Arbeit in den einzelnen Abteilungen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das mit dem großen Aufgabenspektrum weitgehend klappt.“ Keine Neuigkeiten gab es von ihm in Sachen Turnhallen-Neubau: „Da hat uns ein größerer Wasserschaden wieder etwas zurückgeworfen.“



Bei den Abteilungsleitungen bedankte sich Ehrenpräsident Hubert Schweiger: „An euch liegt es, dass der Laden läuft.“ Als positiv bewertete er, dass in einigen Abteilungen junge Leute den Lehrgang zum Jugend-Übungsleiter-Schein absolvieren, als „guten Einstieg ins Ehrenamt“.



„Die neue Spielgemeinschaft funktioniert brutal gut“, merkte Rainer Größwang zum Zusammenschluss der Erwachsenen-Mannschaften von Gaißach und Wackersberg-Arzbach an. Zudem sind die SCG-Kicker auf der Suche nach Trainern und Betreuern im Nachwuchsbereich. Und: „Wir brauchen Wirtsleut für unser Vereinsheim in Obergries.“