Sanierung des Sportstüberls: SC Lenggries investiert 500.000 Euro in Ausbau

Von: Ewald Scheitterer

Zweiter Vorsitzender des SC Lenggries Lois Gerg stellte die Umbaupläne für das Sportstüberl detailliert vor. © Ewald Scheitterer

Lenggries – Der Lenggrieser SC hat viel Arbeit vor sich: Der Verein möchte sein Sportstüberl auf Vordermann bringen. Die Kosten belaufen sich auf eine halbe Million Euro.



„Seit Jahren sitzt uns das Gesundheitsamt wegen der hygienischen Zustände in der Küche im G’nack“, begründete Erster Vorsitzender Georg Müller jüngst in der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Lenggrieser SC. Deshalb wurde nun beschlossen, das vereinseigene Sportstüberl von Grund auf zu sanieren. Dabei sprach Müller von einem enormen finanziellen Kraftaufwand, „der auch mit viel Eigenleistung verbunden sein wird“.



Und gerade Letzteres war wohl ausschlaggebend für den für eine größere Baumaßnahme eher unüblichen Zeitpunkt. Der Umbau soll in den ersten vier Monaten des neuen Jahres über die Bühne gehen. „In dieser Zeit, wenn bei vielen Handwerks-Betrieben in der Region nicht viel los ist, ist es für unsere ehrenamtlichen Helfer eher leichter, ein paar Tage freizubekommen, um am Sportstüberl mitzuwerkeln“, erklärte Zweiter Vorsitzender und Zimmermeister Luis Gerg, der die Bauleitung übernehmen wird.



Im Sportstüberl des SC Lenggries glühen die Sicherungen

Gerg machte deutlich, dass „vieles hier drinnen nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Wenn Mikrowelle, Geschirrspüler und Kaffeemaschine gleichzeitig laufen, dann glühen bereits die Sicherungen.“ So soll die Küche komplett saniert und zudem mit einem Anbau Richtung Westen vergrößert werden, Fenster und Dachstuhl sollen erneuert und nach heutigem Standard gedämmt werden. Auch die gesamte Elektrik, die Heizung und die Toilettenanlage sollen erneuert werden. „Der neue Gastraum soll dann „schon griabig, aber nicht im Tiroler Stil“ ausgestattet werden.



Gemeinde Lenggries beteiligt sich mit 150.000 Euro

Auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher betonte die Notwendigkeit der Sanierung: „In den letzten 50 Jahren ist hier relativ wenig gemacht worden.“ Die Gemeinde ist Eigentümerin des Gesamtgebäudes und hat es an den Verein verpachtet. Der wiederum hat die Bewirtschaftung an den Vereinswirt Tobias Lechner weiterverpachtet.



Daran soll sich auch künftig nichts ändern, „nur wenn der Verein, wie geplant, als Bauherr auftritt, dann ist das in Sachen Vergabe der einzelnen Gewerke wesentlich einfacher“, sagte Klaffenbacher. Mit einem Zuschuss von 150.000 Euro und der Bürgschaft für ein langfristiges Darlehen wird sich die Gemeinde an dem Umbau-Vorhaben beteiligen, wobei der Rathauschef betonte: „Der Gemeinderat und ich stehen zu 100 Prozent hinter der Maßnahme.“ Auch die gemeindeeigene Wohnung über dem Sportstüberl soll in dem geplanten Zeitraum saniert werden.



Von „zwei großen Bereichen“ sprach dann Kassier Anderl Meyr, als es um die Finanzierung der Maßnahme ging. So wurden bis zu bis 350.000 Euro für die baulichen Kosten veranschlagt, weitere 150.000 Euro für die neue Kücheneinrichtung. 150.000 Euro davon will der Verein mit Eigenmitteln und Arbeitsleistung selbst aufbringen und der Rest soll über ein langfristiges Darlehen abgedeckt werden.



„Wir sind darauf angewiesen, dass auch unter der Woche genügend freiwillige Helfer zur Verfügung stehen“, appellierte Gerg an die Mitglieder sich in die Listen zum Arbeitseinsatz einzutragen. Und Müller betonte: „Wir machen das alles nicht für uns, sondern in erster Linie dafür, dass auch in den kommenden Jahren ein Vereinsleben möglich ist.“ Bei der Abstimmung votierte die Versammlung einhellig dafür, die Baumaßnahme anzupacken.