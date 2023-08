Schlehdorf: Darum dreht Gemeinde an Gebühren für das Kinderhaus

Von: Antonia Reindl

„Schatzkiste“ in Schlehdorf: Im Kinderhaus werden die Benutzungsgebühren angehoben. © Antonia Reindl

Schlehdorf - Die Gebühren für das Schlehdorfer Kinderhaus „Schatzkiste“ werden zum September erhöht. Grund ist das steigende Defizit der Einrichtung.

Es gibt eigentlich keinen Weg drumherum. Das Defizit ist in den vergangenen Jahren schließlich merklich gestiegen. Daher beschloss der Schlehdorfer Gemeinderat in seiner Sitzung, die Gebühren für die Benutzung des Kinderhauses „Schatzkiste“ zum kommenden Betreuungsjahr anzuheben. Die letzte Neukalkulation liege zwei Jahre zurück, informierte Stefan Jocher (WGL). Nun sei es an der Zeit, „an der Gebührenschraube zu drehen“.



215.000 Euro Defizit in 2022

Die derzeitige Spanne der monatlichen Gebühr für Drei- bis Sechsjährige, für sogenannte Regelkinder, liegt im Kinderhaus zwischen 100 Euro für 20 bis 25 Wochenstunden und 140 Euro für 35 bis 40 Wochenstunden – jeweils exklusive Spiel- und Getränkegeld. Bei den ein- bis dreijährigen Krippenkindern umfasst ebendiese Spanne 155 bis 215 Euro – ebenfalls ohne Spiel- und Getränkegeld. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Freistaat Bayern einen Beitragszuschuss leistet, 100 Euro pro Monat. Folglich trugen Eltern von Regelkindern mit bis zu 25 Betreuungsstunden in der Woche monatliche Kosten in Höhe von fünf Euro, mussten also lediglich noch das Spiel- und Getränkegeld bezahlen.



In den vergangenen Jahren verzeichnete die Gemeinde Schlehdorf nun aber ein deutlich zunehmendes Defizit in der „Schatzkiste“. 2017 waren es noch gut 121.000 Euro, drei Jahre später bereits über 174.000 Euro. Im vergangenen Jahr sei das Defizit „erheblich“ gewesen, sagte Jocher. In Zahlen: 215.139 Euro.



Es wird neu kalkuliert

Der Vorschlag der Verwaltung lautete nun, die Gebühren für die Betreuung von Regelkindern wie folgt neu zu kalkulieren: In der niedrigsten Buchungskategorie (20 bis 25 Wochenstunden) soll der Betrag von 100 auf 140 Euro pro Monat erhöht werden. Für 25 bis 30 Wochenstunden würden statt 110 Euro pro Monat 154 Euro fällig werden. Für eine wöchentliche Betreuungszeit zwischen 30 und 35 Stunden soll eine Gebühr von 169 Euro erhoben werden, 44 Euro mehr als zuvor. Und für das Maximum (35 bis 40 Wochenstunden) wären künftig 186 statt 140 Euro im Monat fällig. Alle Gebühren exklusive Spiel- und Getränkegeld. In der Krippe sollen die Beiträge um bis zu 15 Euro angehoben werden, das heißt für 20 bis 25 Wochenstunden soll die Gebühr 170 statt 155 Euro betragen, für 35 bis 40 Wochenstunden 226 statt 215 Euro.

Änderung „guten Gewissens“ machbar

Im Vergleich mit anderen Gemeinden stellte Jocher bei den Krippengebühren „massive Unterschiede“ fest. Selbst nach einer Erhöhung wie vorgeschlagen läge Schlehdorf noch unter den Beiträgen der Nachbargemeinden. Zwei Beispiele: Laut Sitzungsvorlage betrage in der Großweiler Krippe die Monatsgebühr für 20 bis 25 Wochenstunden 200 Euro, in Benediktbeuern sogar 280 Euro. Bei den Kindergartengebühren wäre Schlehdorf im Vergleich mit den Gemeinden Großweil, Kochel, Benediktbeuern und Bichl nach einer Erhöhung im Mittelfeld zu verorten. Jocher meinte, dass man die vorgeschlagenen Änderungen „guten Gewissens“ befürworten könne. Und die Krippengebühr sei dann dank dem Familiengeld noch immer bezahlbar.

Da „san mia ja weit weg“, meinte Stefan Schnieringer (FW) beim Blick auf die Krippengebühren anderer Gemeinden, bekommt aber sogleich den Hinweis von Kollegen, dass man von Kochel gebührentechnisch gar nicht so weit entfernt liegt. „Die ziagn nach“, gab sich Schnieringer sicher.

Vorschlag mit Elternbeirat abgestimmt

Der vorgestellte Vorschlag sei mit dem Elternbeirat bereits abgestimmt, informierte Jocher. Das Gremium stimmte schließlich geschlossen für den Neuerlass der Kinderhaus-Gebührensatzung, in der die Beiträge dem Vorschlag entsprechend neu kalkuliert sind. Das Spiel- und Getränkegeld in Höhe von 5 Euro wird darin gesondert gelistet. In der neu erlassenen Satzung ist außerdem eine weitere Gebühr festgelegt: Für eine Umbuchung der Buchungszeit im laufenden Betreuungsjahr wird künftig eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 20 Euro erhoben. „Dadurch soll ein ständiges Umbuchen vermieden, eine bessere Planungsgrundlage geschaffen und der Verwaltungsaufwand geringer gehalten werden“, begründet die Verwaltung. Die neue Satzung tritt am 1. September in Kraft.