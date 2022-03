Schlehdorf: Wasserwirtschaft sieht keinen Grund für Entnahme von Biber

Von: Christine Weikert

Teilen

Keine Entnahme: In Schlehdorf darf der Biber am Mühlbach erstmal weitermachen. (Symbolbild). © Privat

Schlehdorf – Ein Biber staut das Wasser am Mühlbach in Schlehdorf. Entnommen werden darf das Tier jedoch nicht.

Nach ihrer Februar-Sitzung und der Einschätzung durch einen Landkreis-Biberberater gingen Schlehdorfs Gemeinderäte davon aus, dass der örtliche „Problem-Biber“ entnommen werden darf. wie berichtet, hatte sich der fleißige Nager als Lebensraum ausgerechnet den Mühlbach gewählt – und staut durch seine Dämme Wasser nahe des gemeindlichen Hochwasserdamms. Bei einer Ortsbegehung stellte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim jedoch keine Notwendigkeit für eine Entnahme des Tiers fest.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats musste Bürgermeister Stefan Jocher (WGL) auf Nachfrage einräumen, dass eine Entnahme des kritisch beäugten Bibers erstmal nicht möglich ist. „Ich wurde vertröstet“, schilderte er. Zuständig für den Bereich sei das Wasserwirtschaftsamt und dieses sehe keine Probleme, solange der Nager keine Biberburg errichte. Vertreter der Behörde hätten zwar bei einem Vor-Ort-Termin lediglich ein paar Bäume rausgenommen, „aber liegen gelassen“, berichtete Jocher. Von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt hat der Rathauschef noch nichts gehört. Er rechne aber ohnehin nicht mit anderslautenden Aussagen, die Situation sei wohl „ökologisch so erwünscht“, meinte Jocher schulterzuckend.

Räte wenig begeistert

In den Reihen der Gemeinderäte war man davon wenig begeistert und will nun das Treiben des Bibers genauestens beobachten. Baut er eine Biberburg, ist mit Nachwuchs und weiteren Wasseraufstauungen zu rechnen. Dann sei auf jeden Fall die Funktion des Hochwasserdamms bedroht, und dies könne keine naturschutzfachliche Behörde wollen, darin war sich das Schlehdorfer Gremium einig.