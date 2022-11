Sie verschwand aus Klinik in Bad Tölz: Polizei sucht vermisste Frau (48)

Von: Franca Winkler

Teilen

Schalk Simone wird vermisst. © Polizei

Bad Tölz - Die Polizei bittet bei der Suche nach einer vermissten Frau um Mithilfe. Simone Schalk ist aus der Tölzer Schlemmer-Klinik verschwunden.

Wie die Polizeiinspektion Bad Tölz mitteilt, wird seit Mittwoch (16. November) die 48-jährige Simone Schalk aus der „Schlemmer-Klinik“ in Bad Tölz vermisst. Sie war in der Klinik an der Stefanie-von-Strechine-Straße aufgrund psychischer Probleme in Behandlung. „Suizidale Absichten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden,“ teilen die Beamten mit.

Die Vermisste wird als bergbegeistert beschrieben. die Fahndungsmaßnahmen konzentrieren sich daher primär im Bereich der hiesigen Wander- und Ausflugsparkplätze. Andere Aufenthaltsorte können laut Polizei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der originäre Wohnsitz der Frau ist in Gersthofen bei Augsburg. Simone Schalk ist mit einem roten Opel Corsa, amtliches Kennzeichen FDB-JX 2 unterwegs.

Sie ist 1,65 Meter groß und hat eine schlanke, sportliche Figur. Das glatte, braune Haar trägt sie schulterlang. Simone Schalk ist Brillenträgerin. Über ihre Bekleidung ist nach Polizeiangaben nichts bekannt.

Hinweise auf die Vermisste werden bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/76106-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle erbeten.