Schnelle Verbindung zwischen Tölz und Lenggries: Radschnellweg wird voraussichtlich 2023 fertig

Von: Daniel Wegscheider

Der geplante Radweg zwischen Bad Tölz und Lenggries verläuft entlang der B 13. Dafür wurde bereits ausgeholzt, wie hier neben der Sammelkläranlage der Gemeinde Lenggries. © Wegscheider

Lenggries – Der staatliche Bau des neuen Geh- und Radwegs an der B 13 zwischen Lenggries und Bad Tölz steht in den Startlöchern. Jüngst erteilte dazu das Wasserwirtschaftsamt Weilheim seine wasserrechtliche Genehmigung dafür.

Kritik gab es vonseiten der SPD. Anfang Mai soll nämlich mit dem Bau des neuen Radschnellwegs an der B 13 nördlich von Lenggries begonnen werden. Verantwortlich für den Bau ist das Staatliche Bauamt Weilheim.

Wie Bauamtsleiter Ronny Bousseljot gegenüber dem Gemeinderat mitteilte, wird der asphaltierte Weg von den Tennisplätzen vorbei am Klärwerk bis in die Gemeinde Gaißach verlaufen. Betroffen vom Weg sind „nur Randbereiche der Flurstücke an der Bundesstraße“. Geachtet wurde auch darauf, dass die Wasserzuflüsse in die Isar durch die Verbauung nicht beeinträchtigt werden.

Einen besonderen Nutzen erkennt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) „im straßenbegleitenden Radweg“ vor allem darin, dass dadurch „die Rennradfahrer größtenteils von der Bundesstraße“ herunterbekommen werden, die ohnehin nicht den Wald- und Wiesenweg entlang der Isar nutzen würden.

Schnelle und kurze Verbindung

Der bereits bestehende Isarradweg entlang des Flusses sei eher für Wanderer und Freizeitradler gedacht, er diene vorrangig einer touristischen Nutzung, betonte Klaffenbacher weiter.

Der neue Radweg direkt an der B 13 soll dagegen eine schnelle und kurze Verbindung zwischen der Kreisstadt und dem Flößerdorf schaffen. Der Rathauschef denkt dabei insbesondere an E-Bike-Fahrer, Schüler und Pendler.



Die SPD-Fraktion zeigte sich vom Projekt nicht überzeugt: „Mir ist unerklärlich, warum man einen Schnellweg braucht“, sagte Sabine Gerg und kritisierte auch den damit zusammenhängenden Flächenverbrauch. Klaffenbacher entgegnete: Der Schnellweg sei ein Wunsch der Gemeinde gewesen. Zudem halte sich der Flächenverbrauch gering, weil die Trasse auf einem bereits vorhandenen Weg verlaufe, „der nur asphaltiert werde“.



Die Gemeinde Lenggries stimmte der vom Landratsamt geforderten Stellungnahme zur Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes gegen die Stimmen von Gerg und Tobias Raphelt (SPD) zu. Der Radschnellweg wird voraussichtlich im Herbst 2023 fertig sein.