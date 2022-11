Sicherheit in Gaißach sollen ein Schutzdeich und Ableitungen bieten – Baubeginn 2024

Von: Rainer Bannier

Hochwasserschutz Große Gaißach: Der Plan zeigt etwa den 500 Meter langen Schutzdeich (Bildmitte oben sowie die Neuverlegung der Ausleitung der Alten Gaißach (oben r.). © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Gaißach – Das Planfeststellungsverfahren für geplante Hochwasser-Schutzbauten am Unterlauf der Großen Gaißach wird vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim jetzt eingeleitet.

Aus den Bergen fließt die Große Gaißach ins Tal. Im Falle eines Hochwassers kann der Wildbach Gaißach-Mühl, die Tölzer Siedlung, das Gewerbegebiet Mosersäge und die Brücke der Bundesstraße 13 bedrohen.

Zusammen mit Vertretern des beauftragten Planungsbüros hat Projektleiter Johannes Haas vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim jetzt im Gaißacher Gemeinderat die mehrfach verzögerten Planungen für den Hochwasserschutz am Unterlauf der Großen Gaißach erläutert. Je nach Verlauf des förmlichen Planfeststellungsverfahrens rechnen Johannes Haas und Planfertiger Heiko Nöll damit, dass man 2024 mit den Bauarbeiten beginnen könne, die dann ein- bis maximal eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen werden. Die Baukosten schätzen sie auf insgesamt rund vier Millionen Euro.



Mehr als 86 Kubikmeter pro Sekunde möglich

Anders als bei der Isar mit ihrem sehr weitläufigen Einzugsgebiet verhält es sich bei der Gaißach so, dass bei Starkniederschlägen am Oberlauf ein Hochwasser „sehr schnell kommt und schnell durch ist“, erklärt Nöll. Für ein so genanntes „hundertjähriges“ Ereignis rechnen die Wasserwirtschaftler nach aktuellen Berechnungen mit 86 Kubikmetern pro Sekunde, doch theoretisch sind noch weit höhere Abflussmengen denkbar.



Auf der nordseitigen, tief gelegenen Wiese zur Tölzer Siedlung hin - diese Flächen gehören zur Stadt, werden aber von Gaißacher Bauern bewirtschaftet - soll ein beim Umspannwerk beginnender, rund 500 Meter langer und nach Westen hin höher werdender Schutzdeich aufgeschüttet werden. Der in diesem Bereich befindliche Bolzplatz wird nach Süden in die Überschwemmungszone verlegt. Auch zum südseitigen, höher gelegenen Gaißacher Gewerbegebiet Mosersäge hin sollen die Uferbefestigungen verstärkt werden.



Ganz ohne Verkehrseinschränkung geht es nicht

Bis zur Unterführung der B 13 hin – das ist der neuralgische Punkt und das „Nadelöhr“ bei einem Hochwasser – soll die Sohle des Gewässers in vielen kleinen Stufen um bis zu zwei Meter tiefer gelegt und das Brückenbauwerk entsprechend neu gegründet und statisch stabilisiert werden. Ein Abbruch und Neubau der stark befahrenen Straßenüberführung wird dafür nicht notwendig werden, es kann laut Johannes Haas allerdings zeitweilig zu einer Einbahnregelung für den Verkehr auf der Brücke kommen: „Ganz ohne Einschränkungen wird’s nicht gehen.“



Die bestehende Wehranlage unterhalb der Brücke, die beim Hochwasser vom August 2020 kollabierte, was zu einer Überflutung der angrenzenden Grundstücke und Häuser führte, wird zurückgebaut. Das Gefälle von insgesamt vier Metern bis zur Einmündung in die Isar wird laut Johannes Haas „treppenförmig und strömungsgünstig abgestuft“, damit Fische und andere Kleinlebewesen das ganze Gewässer wieder „durchgängig gegen die Fließrichtung passieren können“.



Die frühere Ableitung beim Wehr in den Linsensägbach wird verfüllt und trockengelegt. Stattdessen erfolgt eine Ausleitung aus der Gaißach zu diesem kanalmäßig angelegten Stadtbach dann bereits knapp 200 Meter weiter flussaufwärts mittels einer Druckleitung, durch die eine Wassermenge von 75 Litern pro Sekunde abgegeben wird.

Zum Hochwasserschutz Mühl wird zurückgestellt Bereits im März 2016 hatte das Wasserwirtschaftsamt dem Gaißacher Gemeinderat auch geplante Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich des Durchflusses der Großen Gaißach durch den Ortsteil Mühl vorgeschlagen. Dieser Planungsabschnitt wurde jedoch wegen Bedenken der Gemeinde vorerst zurückgestellt und hat keine erste Priorität mehr. Auf entsprechende Frage von Gemeinderätin Susanne Merk stellten Johannes Haas und Heiko Nöll klar, dass der Hochwasserschutz am Unterlauf der Gaißach – dort kommt es dann zu einem deutlich besseren Ablauf der Wassermassen und entsprechend weniger Flurschäden – jedoch „keine positiven Auswirkungen für das Hochwassergeschehen im oberhalb gelegenen Ortsteil Mühl zur Folge hat“.

Hinsichtlich der Grundstücksverhandlungen mit den betroffenen Landwirten, die von der Stadt Bad Tölz geführt werden, sieht Johann Haas deren „grundsätzliches Einverständnis“ in Sicht – auch deshalb, weil durch die geplanten Baumaßnahmen die Wiesen im Falle eines künftigen Hochwassers weniger stark in Mitleidenschaft gezogen werden würden.