Neue Steinböcke für die „genetische Vielfalt der Kolonie“

Aus dem Anhänger in die neue Heimat: Die Jagdkreisgruppe hat einen Bock und sieben Geißen aus dem Schweizer Kanton Wallis an der Benediktenwand ausgewildert.

Sprung in den Schnee

Von Michaela Schubert

Jachenau – Es liegt knietiefer Schnee an der Benediktenwand auf 1.400 Meter Höhe, als sieben Geißen und ein Bock aus dem schweizerischen Wallis im Isarwinkel zum Sprung in die Freiheit ansetzen.

Seit Freitag sind die Neuankömmlinge endlich da. Mit der Auswilderungsaktion sollen sich die Tiere aus Wallis mit der isoliert lebenden Steinwildkolonie an der Benediktenwand vermischen und so den Genpool auffrischen.

Vor dem Sprung in die Freiheit begegnen sich Wildtier und Mensch für einen kurzen Moment, das Genehmigungsverfahren für das Auswilderungsprojekt war jedoch ein langer Weg. „Es ist großartig, dass wir mit diesem in Bayern einzigartigen Projekt dem Steinwild an der Benediktenwand helfen können. Wir leisten hier einen wichtigen Beitrag für die genetische Vielfalt der Kolonie“, betonte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber am Auswilderungstag.

+ Schweizerische Steinböcke werden zu Genauffrischung an der Benediktenwand ausgewildert. © Bayerisches Staatsministerium

Für einen gesunden Bestand: Auswilderungsprojekt der Steinböcke an der Benediktenwand ist gestartet

„Der einzige Weg, um den Genpool aufzufrischen, ist die aktive Auswilderung“, erklärt Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber“, bei der Begrüßung der Schweizer Steinböcke in der Jachenau. Nach gründlicher Prüfung und Abstimmung mit den Beteiligten hat das Ministerium die Auswilderung nun genehmigt.



+ Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber erhielt von Wolfgang Morlang (Kreisjagdverband-Vorsitzender) zum Dank, für ihren Einsatz, einen Blumenstrauß überreicht. © Michaela Schubert

Da die Steinwildkolonie an der Benediktenwand mit rund 100 Tieren dort isoliert lebt, ist keine Paarung mit anderen Kolonien möglich. Sowohl 2012 als auch 2019 hatten Forscher um Biologin Iris Biebach von der Universität in Zürich herausgefunden, dass die Steinbockpopulation im Gebiet der Benediktenwand den höchsten Inzuchtsgrad aufweist und deshalb stark gefährdet sei, erläuterte sie.

Der Neuzugang der Steinbockkolonie Mont-Pleureur im Wallis sei genetisch von der heimischen Population am weitesten entfernt, „deshalb eigenen sie sich für das Auswilderungsprojekt am besten“, berichtete der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Bad Tölz Wolfgang Morlang.

Jäger aus dem Landkreis und Wissenschaftler der Uni Zürich überwachen das Projekt

In einem langfristigen Gemeinschaftsprojekt überwachen lokale Jäger zusammen mit der Universität Zürich, inwieweit sich die Blutlinie der Tiere durchmischt. „Wir hoffen jetzt, dass wir über die Jahre an der Benediktenwand einen gesunden Steinbockbestand sicherstellen werden“, sagte Morlang.



Tierarzt Glauko Camenisch betreute die Tiere bereits in Wallis und begleitete sie zusammen mit dem Wildhüter Adrian Schmid beim Transport. Camenisch erklärte: „Insgesamt haben wir in Wallis 15 Tiere an zwei Tagen fangen können.“ Solch eine Aktion müsse behutsam angegangen werden. Daher waren Wildhüter, Biologen und Tierärzte involviert.

„Das Betäuben muss mit Bedacht gemacht werden. Wenn das Tier zu weit oben herumspringt und dann betäubt wird, kann es abstürzen - das kann für die Böcke tödlich enden.“ Deshalb warte man, bis sich das Wild in den unteren Gefilden aufhält, und außerdem komme man dann auch näher an sie heran. Aus 20 Meter Entfernung wird das Wild mit einem Narkosepfeil betäubt.



Narkose ist für Wiederkäuer nicht ohne

Wenn die Böcke im Tal ankommen, wird ihnen ein Gegenmittel verabreicht, damit sie wieder schnell zu sich kommen. „Das hilft auch, den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen“, sagt Camenisch. Wiederkäuer hätten einen empfindlichen Pansen, „der bei einer Betäubung schnell Gefahr läuft aufzugasen“.



Acht Neuzugänge springen jetzt an den Steilhängen der Benediktenwand umher

Nur acht Tiere auf sind auf der Benediktenwand ausgewildert worden – anstatt der geplanten zehn. „Rückblickend war das Steinwild etwas unruhig auf der Fahrt“, erklärte Schmid: „Ich bin jedoch optimistisch, dass sie sich schnell einleben“.



Morlang und seine Jagdkollegen haben auf dieses Projekt lange hingearbeitet und auf den Weg gebracht. Die Kosten von rund 100.000 Euro werden aus Abgaben des Bayerischen Jagdverbands und aus Spenden finanziert. Das Projekt zeige, dass Jäger zugleich Heger und Naturschützer seien. „Das macht mich stolz.“