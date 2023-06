Schwer verletzt: Biker (26) stürzt kurz vor der Sperrzeit am Kesselberg

Von: Andreas Baar

Auf der Kesselbergstrecke der B11 zwischen Kochel und Walchensee gilt seit 1. April testweise bis Oktober 2024 bergauf ein tägliches Fahrverbot ab 15 Uhr. © Archiv GB

Kochel - Nächster Motorradunfall am Kesselberg. Ein Biker (26) wurde schwer verletzt - er stürzte kurz vor der täglichen Sperrzeit der B11.

Am Samstagnachmittag (3. Juni) kam auf der Kesselbergstrecke der B11 ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Kaufbeuren bergaufwärts fahrend alleinbeteiligt zu Sturz. Der Biker war laut Polizei offenbar kurz vor der Sperrzeit der Bergauf-Strecke um 15 Uhr infolge „nicht der Streckenführung angepasster Geschwindigkeit“ in einer engen Rechtskurve im unteren Bereich gestürzt. Die hochmotorisierte BMW kam dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Mauer. Glücklicherweise herrschte in diesem Moment kein Gegenverkehr, so dass niemand anderes zu Schaden kam. Während der 26-Jährige schwerverletzt mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik Murnau gebracht wurde, musste die vollständig zerstörte Maschine im Wert von circa 15.000 Euro abgeschleppt werden.