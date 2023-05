Schwerer Motorrad-Unfall am Kesselberg: Biker prallt gegen Auto

Von: Andreas Baar

Der Motorradfahrer war auf der B11 am Kesselberg gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. © Feuerwehr Kochel

Kochel - Ein schwerverletzter Motorradfahrer und zwei weitere Verletzte in einem Auto: Am Samstag (27. Mai) verunglückte wieder ein Biker am Kesselberg bei Kochel.

Zu dem Unfall kam es am Samstag (27. Mai) gegen 12.40 Uhr auf der Kesselbergstrecke der B 11 im Gemeindebereich von Kochel. Ein 22-jähriger Weilheimer befuhr mit seinem Kraftrad Kawasaki die Strecke abwärts in Richtung Kochel. Laut Polizei verlor der Biker am Ende einer engen Rechtskurve „offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ die Kontrolle über seine Maschine und geriet im Bereich der Mittelleitschwellen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der 22-Jährige gegen die Front des entgegenkommenden Pkw Seat eines 50-jährigen Fahrzeuglenkers aus Wadersloh. Dieser hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu bremsen.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Im Seat wurden zwei Insassen mittelschwer verletzt. Sie kamen mit dem Rettungswagen in das Klinikum Penzberg. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Pkw entstand laut Polizei ein Schaden von circa 10.000 Euro, am Motorrad von rund 5000 Euro. Neben der Feuerwehr Kochel mit etlichen Einsatzkräften und drei Fahrzeugen war auch die Wasserwacht Walchensee mit einem Team „First Responder“ vor Ort. Die Kochler Wehr regelte den Verkehr, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und sicherte die Unfallfahrzeuge. „Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Ausflugsverkehr“, heißt es von der Feuerwehr. Die freiwilligen Helfer bedanken sich auf ihrer Facebook-Seite auch bei den Kameraden der Feuerwehr Wallgau, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen und die ersten Verkehrslenkungen übernahmen.