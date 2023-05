Schwerpunktaktion der Tölzer Polizei - Tuningszene kontrolliert

Von: Daniel Wegscheider

Durch zivile und uniformierte Streifenbesatzungen konnten am Sonntag (15. Mai) mehrere Verstöße im Bereich des Fahrzeugtunings im Tölzer Raum festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Bad Tölz/Lenggries - Die Polizei kontrollierte Fahrzeuge der sogenannten Tuningszene, die sich im Bereich Bad Tölz und im Bereich Sylvensteindamm etabliert hat.

Durch zivile und uniformierte Streifenbesatzungen konnten am Sonntag (15. Mai) mehrere Verstöße im Bereich des Fahrzeugtunings im Tölzer Raum festgestellt und zur Anzeige gebracht werden: So war laut Polizei in vier Fällen die Betriebserlaubnis erloschen, weil etwa nicht genehmigte Abdunkelungsfolien verwendet wurden, das Standgeräusch deutlich über dem erlaubten Wert lag oder Rad- und Reifenkombinationen nicht zulässig waren.

23-jähriger Wackersberger und 19-jähriger Waakirchner unter Drogeneinfluss am Steuer

Zudem wurden weitere Verstöße bei der mehrstündigen Kontrollaktion zur Anzeige gebracht: Etwa zwei Fahrten unter Drogeneinfluss bei einem 23-jährigen Wackersberger und einem 19-jährigen Waakirchner, die beide in Bad Tölz kontrolliert wurden. Hinzu kamen Geschwindigkeitsverstöße auf der Bundesstraße 13, festgestellt durch eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim.