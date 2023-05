Regionalität im Fokus: Lenggrieser „Season of Sounds“-Fest wieder am Start

Kleines Woodstock-Ambiente: 2022 feierten rund 1.200 Besucher friedlich beim „ Season of Sounds“ in Lenggries. © Veranstalter

Lenggries - Heuer findet das „Season of Sounds“-Festival am 1. Juli in Lenggries wieder statt. Dieses Mal bieten die Veranstalter auch regionalen Künstlern aus Bad Tölz und Miesbach eine Bühne.

Die Sonne steht hoch am Himmel, Staub wird durch rhythmische Bewegungen vom trockenem Boden aufgewirbelt. Das „Season of Sounds“-Festival ist gerade im vollen Gange, die Anlagen laufen auf Hochtouren. Veranstalter Florian Müller hatte vergangenes Jahr viel Glück mit dem guten Wetter bei der Premiere des Elektro-Events am Jaudenhang-Parkplatz in Wegscheid. Auch heuer gibt es wieder Bässe mit Bergpanorama – mit einer Besonderheit für Künstler aus dem Umland.

Auch der Miesbacher DJ Prism bekommt heuer seine Chance beim „Season of Sounds“. Für regionale Künstler wird dieses Jahr laut Müller eine zweite Bühne aufgestellt. „Junge, aufstrebende Künstler aus dem Umland sollen bei uns gefördert werden“, erklärt der 41-Jährige.



Müller ist wohnhaft in Bad Tölz und wird unter dem Synonym „Coger Cat“ für den Opening-Auftritt sorgen. Das regionale DJ-Potpourri komplementieren Thea, Masc und Melting the People, die alle aus Rosenheim kommen.

Internationale Größen der Elektro-Szene in Lenggries vertreten

Neben den regionalen Künstlern, sind aber 2023 auch wieder internationale Größen der Elektro-Szene in Lenggries vertreten. Daniela Hensel soll mit knallenden Bässen wieder den Schlusspunkt setzen. Die Berliner DJane legt unter anderem in Kolumbien, Indien und Panama auf. „Es hat mega viel Spaß gemacht“, berichtet Hensel über ihren Auftritt im Oberland 2022.

Zu den Headlinern gesellen sich noch das Mailänder DJ-Duo Moonwalk und der gebürtige Brite Mark Reeve. „Reeve veröffentlicht auf den zwei erfolgreichsten Techno-Labels der Welt. Drumcode und Afterlife“, betont Veranstalter Müller.



Vor allem die Aspekte Regionalität und Nachhaltigkeit stehen für Müller im Fokus bei der Organisation des Festivals. Neben den Künstlern aus dem Umland setzen die Veranstalter auch auf regionale Partner mit Hoppebräu, der BRB, Fokus Zukunft und der Gemeinde Lenggries.

Kombi-Ticket und Shuttelservice

Bei An- und Abreise der Gäste wird heuer wieder ordentlich CO2 eingespart. Die Anreise mit der Bahn ist im Kombi-Ticket erhalten, bis 22.30 Uhr gibt es zudem einen Shuttleservice zum Lenggrieser Bahnhof und um 1 Uhr einen Fahrservice zum Bahnhof Holzkirchen. Damit soll auch Gästen aus der Landeshauptstadt München eine einfache Anreise und Abreise angeboten werden.



Zudem unterstützten die Organisatoren mit dem Festival vergangenes Jahr ein Aufforstungsprojekt in Südamerika. Müll wird ebenfalls zu großen Teilen vermieden: Auf 1.200 Personen kamen 2022 nur 60 Kilogramm Müll, also 0,05 Kilogramm pro Kopf. Vergleichswert: Ein Deutscher verursacht privat knapp 0,5 Kilo Müll pro Tag. Die ganze Organisation geht natürlich nicht ohne Hilfe. „Ohne Lenggries Landwirte wären wir aufgeschmissen“, betont Müller. Diese stellen schweres Arbeitsgerät wie Stapler zur Verfügung und helfen mit Beleuchtungsanlagen und bei den Parkplätzen aus.



Ziel ist, das Festival auch langfristig zu etablieren. „Wir wollen einen besonderen Platz in der Natur für junge Leute schaffen. Direkt in den Bergen. Mit einem sicheren Umfeld“, betont Müller. Dies funktionierte vergangenes Jahr bereits gut. 2022 gab es laut Polizei keine Gewalt- oder Drogendelikte beim „Season of Sounds“­-Festival. Max Müller

Karten Tickets gibt es auf www.season-of-sounds.de. Weitere Infos zum Festival auch auf dem Instagram-Kanal „season_of_sounds“ oder der Webseite (www.season-of-sounds.de). Die Teilnehmeranzahl ist auf 2.000 begrenzt.