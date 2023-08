Söder zu Besuch in Benediktbeuern: Ministerpräsident sichert Hilfen nach Unwetter zu

Von: Anne Franziska Rossa, Andreas Baar

Betroffener Blick: Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) lässt sich von Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner (links) die Schäden am Kloster und an der Basilika (Hintergrund) erklären. © Andreas Baar

Benediktbeuern – Nach dem verheerenden Hagelunwetter vom Samstag (26. August) hat Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag (29. August) das besonders schwer getroffene Benediktbeuern besucht. Er lobte die Einsatzkräfte und versprach Hilfen.

Im Klosterdorf Benediktbeuern hatte das nur rund zehnminütige Hagelunwetter am Samstagnachmittag schwere Schäden an Gebäuden verursacht. „Jedes Haus ist betroffen“, berichtete ein sichtlich erschütterter Bürgermeister Anton Ortlieb dem bayrischen Ministerpräsidenten bei dessen Kurzbesuch vor Ort. Markus Söder startete seinen Infoaufenthalt an der örtlichen Grund- und Mittelschule , wo ihm Leiter Peter Mückstein von den Unwetterschäden berichtete.

Von Rathauschef Ortlieb erfuhr der CSU-Politiker, dass rund 1000 Häuser im Dorf beschädigt sind. Auch im benachbarten Bichl hatte der Hagelsturm zugeschlagen. Von 600 Gebäuden seien rund 500 in Mitleidenschaft gezogen worden, so Bürgermeister Benedikt Pössenbacher. In Kochel hatte es die nördlichen Ortsteile Ried und Pessenbach erwischt, berichtete Bürgermeister Thomas Holz. Aber: „Viele Schäden sieht man noch gar nicht.“ Positiv sei in der ganzen Situation, dass keine Menschen schwerwiegender zu Schaden gekommen seien.

Die Basilika des Kloster wurde schwer am Dach beschädigt und mit einer Plane verhüllt. An diesem Tag war die Werksfeuerwehr von Roche im Einsatz. © Andreas Baar

Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) lässt sich von Kreisbrandmeister und Abschnittsleiter Josef Bail die Situation am Kloster erklären. © Anne Rossa

Station am Kloster

Zweite Station machte der Tross aus München am Kloster Benediktbeuern. Die Kulturstätte mit ihrer über 1250-jährigen Tradition wurden durch orkanartige Böen, Starkregen und tennisballgroße Hagelkörner schwer beschädigt. An nahezu allen Gebäudeteilen der historischen Klosteranlage wurden die nach Westen ausgerichteten Fassaden und Dächer schwer beschädigt. Der Sturm drückte ganze Fensterreihen ein, der starke Regen drang ungeschützt in die Gebäude. Auch die Basilika und das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im östlichen Bereich sind stark betroffen. Kloster, ZUK, Aktionszentrum und Don-Bosco-Jugendherberge sind zunächst bis 3. September geschlossen. „Wir sind händeringend dabei, die Notsicherung zu betreiben“, erklärte Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner dem Besucher.

Nahezu alle Häuser in Benediktbeuern wurden beim Hagelunwetter beschädigt. © Anne Rossa

Über 800 Einsätze im Klosterdorf

Kreisbrandrat Erich Zengerle hob gegenüber dem Ministerpräsidenten das „extreme Miteinander“ bei den vielen Einsätzen hervor. An zwei Tagen waren 1580 Kräfte vor Ort. Bei Söders Besuch lag die Zahl an diesem Tag bei 380. Insgesamt 814 Einsätze waren zu dem Zeitpunkt bislang in Benediktbeuern gezählt worden, 160 waren in der Abarbeitungsliste noch offen.

Bis zu zehn Zentimeter große Hagelkörner trafen Benediktbeuern und hinterließen ihre Spuren. © Anne Rossa

Söder sichert Hilfen zu

Söder nutzte die Gelegenheit, um die Leistung der vielen Einsatzkräfte zu würdigen. „Es ist eine große Leistung, wie hier zusammengeholfen wird“, zeigte er sich beeindruckt von der Dorfgemeinschaft. „Unterhaken“ sei emotional von großer Bedeutung. „Schnelle Hilfe ist wichtig“, sagte er den Bürgermeistern. „Wir werden auf jeden Fall helfen.“ Er zeigte sich optimistisch: „Das kriegen wir schon hin.“ Bei den staatlichen Hilfen würde der Hagel („das kann öfter kommen“) als Schadensursache nun auch aufgenommen, erklärte er. Privatleuten, Kommunen, aber auch dem Landkreis würde geholfen, sicherte der CSU-Politiker zu – ohne allerdings konkret zu werden. Ebenso würde dem Kloster der Salesianer Don Boscos geholfen. Söder sprach von einem wichtigen Denkmal und Kulturschatz. Eines sei nach dem verheerenden Unwetter entscheidend: „Jetzt gilt es den Wiederaufbau sauber zu organisieren.“ Dass Hilfe nötig und dringend ist, machten an diesem Tag auch Landrat Josef Niedermaier und Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber gegenüber Söder deutlich. „Man spürt langsam die Verzweiflung bei den Leuten“, mahnte Bachhuber seinen Parteifreund.

Auch der Bahnhof Benediktbeuern wurde durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. © Andreas Baar

Nächster Besuch in Bad Bayersoien

Der Ministerpräsident stieg nach rund 40 Minuten wieder in die Limousine und verließ das schwer gebeutelte Benediktbeuern. Nächste Station war Bad Bayersoien: Der 1300-Einwohner-Kurort im Ammertal war besonders stark vom Hagelunwetter getroffen worden. Nahezu alle Dächer sind beschädigt, dazu viele Autos. Dort war für die Hilfsmaßnahmen vom Landratsamt der Katstrophenfall ausgerufen worden.