Spatenstich: Modernes Pflegeheim in Lenggries bietet Platz für 90 Senioren

Von: Daniel Wegscheider

Offizieller Baustart fürs neue Pflegeheim in Lenggries: 15 Verantwortliche griffen zur Schaufel für den 21.4 Millionen Euro Neubau an der Karwendelstraße. © Daniel Wegscheider

Lenggries – Der obligatorische Spatenstich auf dem Gelände an der Karwendelstraße ist erfolgt. Die Arbeiten auf der Baustelle für das neue Pflegeheim in Lenggries sind bereits im vollen Gange.

Als Bürgermeister Stefan Klaffenbacher am vergangenen Donnerstag auf der Großbaustelle westlich des derzeitigen Pflegeheims zwischen Bagger und Bauarbeiter zum Pressetermin schritt, zeigte er sich erleichtert. „Jetzt ist es so weit und es geht los“, betonte er: „Wir haben lang und gründlich geplant.“ Vom ersten im Gutachten im Jahr 2012 bis zum heutigen Spatenstich für den Neubau vergingen insgesamt elf Jahre. „Jetzt wollen wir zügig bauen, damit wir den Menschen in der Region bald attraktive Pflege anbieten können.“ Im Frühsommer 2025 soll das neue Heim bezugsfertig sein.



Großbaustelle an der Karwendelstraße: Hinter dem alten Pflegeheim entsteht der moderne Neubau. Im Ost- und Westflügel sind die Zimmer für 90 Bewohner vorgesehen. © Daniel Wegscheider

Die Räume dann, modern und zeitgemäß ausgestattet. In einem Ost- und einem Westflügel sind Zimmer für die Bewohner vorgesehen, im Mittelbau großzügige Gemeinschaftsräume und eine Kapelle. Ebenso wird es einen großen Garten geben, der in die bestehende Streuobstwiese integriert wird.



In dem dreistöckigen Haus können bis zu 90 Pflegebedürftige betreut werden. Dazu kommen einige Kurzzeitpflegeplätze. „Das Gebäude passt zu Lenggries und spiegelt Lenggries wieder“, lobte Klaffenbacher die Architektur und bezeichnete das Projekt als einen „großen Meilenstein für die Pflege und für unsere Senioren“.

Lenggrieser Pflegeheim: Bezugsfertig Sommer im 2025 – Kosten: 21,4 Millionen

Jahrelange Planungen und Verhandlungen liegen zurück, bis der Neubau des Lenggrieser Pflegeheims endlich beginnen konnte. In zwei Jahren soll es fertig sein. Die Kosten liegen derzeit bei 21.4 Millionen Euro.



Zuversichtlich ist Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, das die Kosten nicht weiter steigen. © Daniel Wegscheider

Beim Spatenstich zeigte sich Lenggries Bürgermeister positiv gestimmt, was die Finanzierung betrifft: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Rahmen halten können“, sagte Stefan Klaffenbacher. Viel Geld, das aber für eine wichtige und notwendige soziale Einrichtung in der Region ausgegeben wird.

Der Pflegeheim-Standort Lenggries ist für den Landkreis extrem wichtig

„Der Pflegeheim-Standort Lenggries ist für den Landkreis extrem wichtig“, betonte Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen, die das alte Kreispflegeheim betreibt. Es sei dem Aufsichtsrat der Klinik stets ein großes Anliegen gewesen, dass hier ein Neubau entsteht, weil „das alte Heim nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht“, berichtete er und lobte den Caritasverband der Erzdiözese München und Freising Caritas als Betreiber: „Die können das gut“, die Bewohner seien in besten Händen.

Gemeinde Lenggries baut und der Diözesan-Caritasverband organisiert die Pflege

Der Gemeinderat Lenggries hatte den Diözesan-Caritasverband im August 2019 unter fünf Bewerbern einstimmig als Betreiber ausgewählt. Seither planten Kommune und Caritas das neue Gebäude in mehreren Runden. Im Hinblick auf den demografischen Wandel „hat der Neubau nicht nur Bedeutung für Lenggries, sondern für die ganze Region“, sagte Caritas-Vorsitzende Gabriele Stark-Angermeier. Er erfülle ökologische und energetische Standards. „Die hellen und offenen Räume sind nach dem Caritas-Leitsatz der konsequenten Bewohnerorientierung ausgestattet.“



Caritas-Vorsitzende Gabriele Stark-Angermeier (l.) betont gegenüber den anwesenden Spatenstich-Gästen die regionale Bedeutung des neuen Pflegeheims. © Daniel Wegscheider

Den Mietvertrag haben Stark-Angermeier und Klaffenbacher bereits im Mai 2022 unterschrieben. Er tritt in Kraft, sobald der Neubau an der Karwendelstraße steht. Das Modell einer Betriebsträgerschaft sei für die Caritas nicht einfach gewesen, die ihre Häuser normalerweise im eigenen Bestand betreuen.

Keine eigene Küche, trotzdem gutes Essen von der Caritas

So musste etwa im Jahr 2021 noch einmal umgeplant werden, weil Rohstoffe knapp wurden und die Kosten gestiegen waren. Um Baukosten für die Gemeinde und Mietkosten für die Caritas zu senken, wurde die Gesamtfläche reduziert und es wird keine eigene Produktionsküche geben, erklärte Klaffenbacher. Das Essen werde dennoch gut schmecken, versicherte er. Es wird nämlich in einer Caritas-eigenen Küche im „Cook&Chill“-Verfahren vorgekocht und in einer Wohnbereichsküche fertiggegart.



Man werde ressourcenschonend bauen und dabei einen „sorgsamen Umgang mit der Natur“ im Blick behalten, versprach Claudia Specht vom Architektur- und Ingenieurunternehmen Sweco. Zudem wurde bei der Planung berücksichtigt, dass sich die zukünftigen Bewohner dort „sicher und geborgen“ fühlen. „Wenn es Zuhause nicht mehr geht, soll das Pflegeheim eine neue Heimat werden.“

Kreisklinik Wolfratshausen betreibt das alte Kreispflegeheim noch bis 2026

Die Gemeinde investiert 21,4 Millionen in den Neubau. Dazu kommen 2,5 Millionen von der Caritas für die Ausstattung. Der Landkreis schießt beim Neubau 15.000 Euro pro Pflegeplatz zu - das ist die übliche Marge.



Die Kreisklinik Wolfratshausen betreibt das alte Kreispflegeheim noch mit reduzierter Platzzahl weiter, bis das neue Pflegeheim steht und steigt dann aus der stationären Altenhilfe aus. Das seit den 1980er-Jahren betriebene und in die Jahre gekommene Haus kann mit Sondergenehmigung bis maximal 2026 weitergeführt werden.