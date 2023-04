Gewinn für Gemeinde

SPD in Kochel: Gemeinde soll klare Kante beim Walchensee-Kraftwerk zeigen

Von: Andreas Baar

Die Zukunft des Walchenseekraftwerks in Kochel beschäftigt die Lokalpolitik seit geraumer Zeit. © Uniper Kraftwerke GmbH

Kochel - Das Walchensee-Kraftwerk soll ab 2030 wieder öffentliches Eigentum werden. Das will die Kochler SPD und fordert eine klare Kante der Gemeinde.

Wie geht es weiter mit dem Walchensee-Kraftwerk? Der Uniper-Konzern besitzt derzeit die wasserrechtliche Genehmigung für die Stromerzeugung an Walchensee und Kochelsee. Doch diese läuft zum 30. September 2030 aus. Das Düsseldorfer Unternehmen mit seiner Wasserkraft-Sparte, 2016 aus dem Energiereisen E.ON heraus gelöst, gehört seit Ende 2022 zu 99,12 Prozent dem Bund. Dieser war eingesprungen, um dem im Zuge des Ukraine-Kriegs kriselnden Stromerzeuger zu stützen. Uniper hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass man das Kraftwerk weiter betrieben möchte. Doch dagegen gibt es in der bayerischen Politik Widerstand – Kritiker fordern, dass das Walchensee-Werk zurück an die Staat geht.

Antrag im Gemeinderat

Nun hat sich auch die Kochler SPD eingeschaltet. Gemeinderat Klaus Barthel hat zu dem Thema einen Antrag gestellt. Weil es die Staatsregierung bislang versäumt habe, „in dieser Frage eine klare Haltung einzunehmen“, verlangt Barthel nun eine klare Stellungnahme der Gemeinde. „Wir halten es für dringend erforderlich, dass auch die Entscheidungsgremien der betroffenen Kommunen zur Frage der Zukunft des Walchensee-Kraftwerkssystems Stellung beziehen“, begründet er seinen Vorstoß. Es gehe hier immerhin „um eine der wichtigsten ökologischen und wirtschaftlichen Faktoren für unsere Region“, so Barthel. Der Gemeinderat Kochel möge deshalb die Entscheidungsträger in Land und Bund auffordern, „für das gesamte System des Walchensee-Kraftwerkes den Heimfall und/oder die Ausgliederung aus dem gegenwärtigen Uniper-Konzern zu betreiben“, beantragt Barthel. Und weiter: „Die Kraftwerke sind wieder in öffentliches Eigentum und in öffentliche Verantwortung zu überführen.“

SPD-Gemeinderat Klaus Barthel hat den Antrag im Kochler Lokalparlament eingebracht. © Christine Weikert

Kommunen beteiligen

Barthel verlangt zudem „eine zeitnahe Entscheidung“ zur Zukunft des Kraftwerks. Zudem beantragt Barthel, dass sowohl Kochel als auch andere betroffene Kommunen und Landkreise an den „aktuell anstehenden Weichenstellungen“ angemessen zu beteiligen seien – eine Beteiligung, die sich auch in den zukünftigen Aufsichts- und Verwaltungsgremien des Unternehmens sowie an den Erträgen der Kraftwerke widerspiegeln soll.

Barthel argumentiert mit der Möglichkeit für den Freistaat, dank dem Auslaufen der Konzession Ende 2030 „die Weichen für den künftigen Betrieb des Kraftwerkssystems neu zu stellen“. Und zwar im Sinne einer Rückverstaatlichung, für die er durchaus Chancen sieht. Es gelte zu verhindern, dass das Walchensee-Kraftwerk unter wirtschaftlichen Turbulenzen des Bundes-Unternehmens in Folge der Gasmarkt-Entwicklungen leide und „in den Strudel der milliardenschweren Verluste von Uniper und einer nicht absehbaren Neuordnung auf den Energiemärkten gerät“.



Gewinn für Gemeinde

Für die Kochler SPD ist deshalb eine Herauslösung des Kraftwerks aus dem Unternehmen notwendig. Denn die Wasserkraft-Nutzung in der Region „steht in keinerlei inhaltlichem Zusammenhang zum Geschäft mit Erdgas“, betont Barthel. Im übrigen würden durch die Zurückführung des Kraftwerks in öffentliches Eigentum „keine“ Kosten für den Gemeindehaushalt entstehen, bekräftigt der Kommunalpolitiker – während dann die Einnahmen für Kochel „höher als bisher“ seien.