Spektakuläre und lustige 24-Stunden-Übung der Feuerwehr im Tölzer Stadtgebiet

Von: Patrick Staar

Ein brennender Container sollte einen in Flammen stehenden Heustadel simulieren. Davor: Ein Feuerwehrmann in Flammen. In diesem Szenario ging es um eine Verletzte, die von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen wurde. © Patrick Staar

Bad Tölz - Viele Tölzer dürften sich am Wochenende gewundert haben, warum so viele Feuerwehrleute in der Stadt unterwegs waren. Grund war eine 24-Stunden-Übung für ein echtes „Berufsfeuerwehr-Feeling“.

Los ging’s früh morgens mit einfachen Übungseinsätzen – eine Katze hatte sich auf einen Baum verirrt. Dann hatte sich ein „Opfer“ die Hand auf einer Palette festgetackert, und schließlich steckte eine Person in einer Kinderschaukel fest. Je länger der Tag dauerte, desto spektakulärer wurde es. Am Winacker simulierten die Feuerwehrleute, dass ein Auto in eine Baugrube rutscht. Der Fahrer war eingeklemmt, mehrere Menschen waren unter Bauteilen begraben.

Alter Opel im Linsensägbach versenkt - Launige Rettung aus dem Wasser

Am späten Nachmittag ging’s um einen Verkehrsunfall. Dafür wurde ein alter Opel in den Linsensägbach auf dem Moraltgelände versenkt. „Opfer“ Simon musste sich über das Dach durch das zerstörte Autofenster ins nasse Innere zwängen. Eine unangenehme Aufgabe, das kühle Wasser des Linsensägbachs stand bauchhoch in dem Auto. Als er sich in das Auto vorgearbeitet hatte, winkte er aus dem Fenster und sagte grinsend und in Anspielung auf eine US-amerikanische Fernsehserie: „Guten Tag, mein Name ist Simon. Ich bin Hauptdarsteller bei ,Jack Ass‘.“

Auf dem Moraltgelände galt es, für die Feuerwehrleute eine Person aus einem Auto im Bach zu retten. © Patrick Staar

Dann streckte Simon den Kopf erneut aus dem Fenster und fragte in Richtung der Übungsleiter: „Welche Symptome habe ich eigentlich?“ Die prompte Antwort lautete „Schleudertrauma“. Und mit Blick auf die vom Linsensägbach durchnässte Jeans: „Inkontinenz.“ Ein anderer Feuerwehrmann rief mit gespielter Entrüstung in Richtung des Opfers: „Entschuldigung, aber Sie dürfen da nicht parken.“

Als Zusatzaufgabe sollte der Feuerwehr-Nachwuchs auch noch ein Mädchen behandeln, das von herumfliegenden Trümmern schwer verletzt worden war und auf einem benachbarten Kieshaufen lag. „Ich möchte meine Übungen nicht machen müssen“, kommentierte Leiter Spermann angesichts der Aufgaben schmunzelnd.

Nachdem alles aufgebaut war, wurden die Feuerwehrleute herbeigerufen, übersahen prompt das Auto im Bach – und rauschten mit Schwung an der Unfallstelle vorbei. „Auto im Wasser – ganz normal“, kommentierte ein Zuhörer lachend. Erst als die Nachwuchskräfte das Gelände zu Fuß absuchten, entdeckten sie das versenkte Auto. Nun ging es darum, das Opfer ärztlich zu versorgen und das Dach mithilfe einer Rettungsschere vom restlichen Fahrzeug abzutrennen – was auch gelang.

Flammendes Inferno auf der Nordspangen-Baustelle - Feuerwehrmann stellt sich als lebende Fackel zur Verfügung

Richtig spektakulär war auch die Übung spätabends, als der Nachwuchs zu einem Brand auf der Nordspangen-Baustelle an der Allgaustraße gerufen wurde. Ein brennender Container sollte einen in Flammen stehenden Heustadel simulieren. Ein Feuerwehrmann – er trug Spezialkleidung – stellte sich als lebende Fackel zur Verfügung und rannte brennend und schreiend über das Gelände. Die Nachwuchs-Feuerwehrleute sollten ihn möglichst schnell löschen. Auch dies gelang.



Nach überstandenem Einsatz durften die Nachwuchs-Feuerwehrleute gemeinsam auf Feldbetten im Feuerwehrhaus übernachten – ehe sie am Sonntag vor dem Frühstück das nächste Mal zu einem Einsatz ausrücken mussten.



Das war ein Riesen-Aufwand

Seit 2013 keine vergleichbar groß angelegte Übung: Rund 80 Feuerwehrleute und Helfer im Einsatz

„Das war ein Riesen-Aufwand“, resümierte Kommandant Thomas Fuchsgruber nach dem 24-Stunden-Einsatz. „Ein ganz besonderes Ereignis für alle.“ Er arbeite seit 2013 für die Tölzer Feuerwehr, und in dieser Zeit habe es keine vergleichbare Übung gegeben. Insgesamt waren 60 überwiegend junge Einsatzkräfte und rund 20 Helfer im Umfeld daran beteiligt. Unterstützt wurden sie von erfahrenen Feuerwehrleuten, die die großen Fahrzeuge lenkten.



Die Resonanz auf die Aktion sei „sehr gut“ gewesen, freute sich Fuchsgruber: „Das sieht man schon an den leuchtenden Augen. Gerade am Winacker habe es fast mehr Zuschauer als Einsatzkräfte gegeben. Eine Anwohnerin habe sich allerdings zu sehr belästigt gefühlt und sich vehement über die parkenden Feuerwehrfahrzeuge beschwert. Fuchsgruber: „Wenn wir jedem Anwohner Bescheid sagen würden, wären wir zwei Monate beschäftigt. Aber wenn’s nur eine Anruferin ist, kommen wir damit schon klar.“