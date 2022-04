Spenden für Flüchtlinge: Helferkreis Benediktbeuern/Bichl formiert sich neu

Von: Max Müller

Teilen

Mit neuem Schwung wollen sie die Aufgaben anpacken: (v.l.) Stefan Frost, Marlies Sitzberger-Jall, Regine Köhl, Birgit Schwartz, Jutta Zimmer, Karl-Heinz Pfarrer, Tanja Schmidhofer und Rudi Mühlhans. © Helferkreis

Benediktbeuern – Seit 2014 ist der Helferkreis Asyl in Bichl und Benediktbeuern aktiv. Um den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, hat man sich neu formiert.

Neue bedarfsgerechte Strukturen mussten geschaffen werden: Nun hat man die Arbeit beim Helferkreis in verschiedene Aufgabenfelder aufgeteilt. Stefan Frost ist beispielsweise für die Helferkoordination und den Steuerungskreis verantwortlich, Birgit Schwartz für die Spendenkoordination und Roman Kofler für den Deutschunterricht. Für den Bereich Freizeit suchen die Ehrenamtlichen noch einen Koordinator. Bislang haben sich 17 Helfer beim Kreis gemeldet, Unterstützung wird aber immer gesucht.



Sobald wie möglich will der Helferkreis mit anpacken um geflüchtete Kinder an der Volkshochschule Benediktbeuern zu integrieren. Zudem sind offene Sprechstunden und gemeinsame Aktivitäten geplant. Falls man es sich finanziell leisten kann möchte man auch psychologische Unterstützung zur Traumabewältigung stellen.



Enge Zusammenarbeit geplant

20 gemeldete Flüchtlinge wurden in der Gemeinde Benediktbeuern bereits aufgenommen. Laut den Aktiven erwartet man im Kloster der Salesianer Don Boscos, mit dem der Helferkreis ebenso wie mit den Gemeinden eng zusammenarbeiten will, eine Kindergruppe. Um sich auf die Zukunft vorzubereiten sammelt der Helferkreis bereits Geldspenden. Diese sollen für Unterrichtsmaterial, Teilnahmegebühren für die Mittagsbetreuung an der Schule oder auch Freizeitaktivitäten verwendet werden. Sachspenden werden derzeit noch nicht benötigt.



Helfen und Spenden: Wer dem Helferkreis unterstützen will, kann sich per E-Mail an ukraine@zammlebn.de melden oder unter Telefon 08857/3968. Spenden sind möglich an Zammlebn e.V., Sparkasse Tölzer Land, IBAN DE12 7005 4306 0011 3020 31, Stichwort: „Ukrainehilfe“. Bei Spenden über 200 Euro sollen Name und Adresse angegeben werden (Bescheinigung).

Ein erstes Treffen, auch für Interessierte ist ebenfalls geplant. Beginn ist am Dienstag, 19. April, um 19 Uhr im Benediktbeurer Pfarrheim. Bereits am heutigen Donnerstag, 7. April, ab 16 Uhr startet ein Deutschkurs in der Benediktbeurer Gästeinformation für die Flüchtlinge.