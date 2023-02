Türkische Gemeinde Bad Tölz ruft zur Spendenaktion für Erdbebenopfer auf

Plötzlich alles verloren

Bad Tölz - Mit unfassbarer Gewalt schlug die Natur zu: Das Erdbeben, das Teile der Türkei und Syriens erschütterte – forderte tausende Opfer. Die Überlebenden brauchen dringend Unterstützung. Auch im Landkreis ist die Hilfsbereitschaft groß.

In Bad Tölz ruft die ehemalige Stadträtin Margot Kirste, die im Lettenholz wohnt, zur Unterstützung ihrer türkischen Freunde und Nachbarn auf. Ganz konkret werden an diesem Wochenende Waren für den Transport in die Türkei im Bürgerhaus Lettenholz gesammelt.

Der erste Lastwagen mit Hilfsgütern in die Türkei ist unterwegs

Die türkische Gemeinde Bad Tölz ruft alle Mitbürger auf, mit Spenden für das Katastrophengebiet in der Türkei Hilfe zu leisten. Der erste Lastwagen mit Hilfsgütern wurde bereits bepackt und ist unterwegs nach München. Von dort werden die Hilfsgüter dann in die betroffenen Gebiete verteilt.



Vieles wird gebraucht, um die ärgste Not zu lindern. Nachdem bereits große Mengen Kleidung gespendet wurden, werden jetzt andere Gegenstände dringend benötigt. Etwa: Zelte, Matratzen, Decken, Schlafsäcke, Heizstrahler, Gas-/Elektroheizungen, Gasflaschen, Thermoskannen, Taschenlampen, Powerbanks, Generatoren, haltbare Lebensmittel (Konserven), Kindernahrung, Windeln, Kinderschlafsäcke, Reinigungs- und Hygienemittel, Damenbinden, Dinge der medizinischen Versorgung wie Verbandskästen sowie Tiernahrung.

Auch Geldspenden werden im Katastrophengebiet der Türkei und Syrien dringend benötigt

Wer spenden möchte, sollte diese Sachen in Umzugskartons verpacken und beschriften, aber nicht zukleben, damit noch vorsortiert werden kann. Auch Geldspenden werden dringend für die Anschaffung verschiedener Dinge vor Ort benötigt. Die Tölzer Jugendförderung stellt das „Bürgerhaus Lettenholz“ an der General-Patton-Straße 36 b zur Spendenannahme bereit. Die Helfer sind vom heutigen Samstag, 11. Februar, bis Dienstag, 14. Februar, da: und zwar am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr sowie am Montag und Dienstag von 8 bis 17 Uhr.

Am heutigen Samstag backen die türkischen Frauen ab 11 Uhr Lahmacun (türkische Pizza), deren Verkaufserlös ebenfalls in den Spendentopf fließt. Am Sonntag gibt es Kuchen, Tee und Kaffee. Die Organisatoren sind für jede Hilfe dankbar. Sollte jemand einen persönlichen Kontakt wünschen, kann er sich bei Ali Budak (Telefon: 0151/12389798) melden. Karl Bock