Soby-Winterspiele in Tölz: guter Planungsstand, aber Zurückhaltung bei Spenden

Bei der Sitzung des Organisationskomitees in Bad Tölz mit Bürgermeister Ingo Mehner hatte Soby-Präsident Erwin Horak (r.) dabei. © Soby/Gaßner

Bad Tölz - Die Soby Winterspiele in Bad Tölz rücken näher – in 40 Tagen am 23. Januar 2023 geht es los.

Kürzlich fand die fünfte Sitzung des Organisationskomitees der Special Olympics Winterspiele 2023 statt. Bürgermeister Ingo Mehner und Soby-Präsident Erwin Horak sind mit der Planung zufrieden. „Je näher die Spiele heranrücken, umso mehr steigt bei mir die Vorfreude auf dieses bunte, fröhliche Fest des Sports“, sagte Mehner. Wie berichtet, werden 620 Sportler, 1.300 Teilnehmer und 300 Helfer in der Stadt sein.

Auch Horak ist mit den Vorbereitungen zufrieden: „Die Unterstützung durch die Stadt und ihre Vereine ist ein wichtiger Pfeiler für das Gelingen“, betonte er. „Allerdings nehmen wir seit Beginn der Pandemie und der aktuellen weltpolitischen Lage wahr, dass uns weniger Spenden erreichen als in den Jahren zuvor.“

Diese seien ein entscheidender Baustein in der Finanzierung „unserer Arbeit und Projekte: auch der Winterspiele“. Deshalb seine Bitte an die Tölzer: „Unterstützen Sie uns auch auf diesem Wege.“ Infos gibt es online auf https://badtoelz2023.specialolympics.de. dwe