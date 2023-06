Digital-Staatsministerin Judith Gerlach besucht Firma Simon in Schlegldorf

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Den Einsatz der Digitalisierung erklärte Berhard Simon (r.) in seinem: (v.l.) CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Bayerische Staatsministerin Judith Gerlach und Bezirksrat Thomas Schwarzenberger. © privat

Lenggries - Digitalisierung spielt im Beruf eine immer größere Rolle. Über die Herausforderungen diskutierte die CSU Lenggries mit der Staatsministerin Judith Gerlach beim Betriebsbesuch bei der Firma Simon Haus- und Holzbau GmbH in Schlegldorf.

„Hightech und Heimat passen für mich hervorragend zusammen“, sagte CSU-Kreisvorsitzender und Landtagskandidat Thomas Holz. Zum einen seien die Menschen hier in der Region nicht nur stolz auf ihre Heimat, sondern würden Brauchtum und Tradition auch pflegen. Zum anderen sei man moderner Technik gegenüber sehr aufgeschlossen und wende diese in vielen Unternehmen im Landkreis auf höchstem Level an.

„Nicht ohne Grund gründet die Hochschule München das Transfer- und Innovationszentrum im Oberland in Bad Tölz oder die Technische Universität München einen Campus für Geriatronik in Garmisch-Partenkirchen“, so Holz. „Denn hier vor Ort wissen die Menschen mit modernster Technik umzugehen.“

Digitalplan Bayern: „Wir investieren damit in unsere Zukunft und machen unsere Gesellschaft stark“

Dem stimmte Staatsministerin Gerlach zu, wies aber bei der Vorstellung des Digitalplans Bayern auch darauf hin, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Medien wichtig ist: „Deswegen war es mir auch ganz entscheidend, dass die Werteorientierung bei den über 200 Maßnahmen im Digitalplan einen hohen Stellenwert hat.“ Insgesamt sei der Digitalplan modern und vor allem nah an den Menschen: „Wir investieren damit in unsere Zukunft und machen unsere Gesellschaft stark für alle Herausforderungen der kommenden Jahre.“

Digitalisierung im Holzbau: Firmeninhaber Simon aus Schlegldorf erklärt warum

In welcher Art und Weise die Digitalisierung beim Holzbau genutzt wird, stellte CSU-Ortsvorsitzender und Firmeninhaber Bernhard Simon vor: „Beispielsweise bei Altbauten können wir mithilfe eines Scanners die vorhandenen Gegebenheiten sehr genau aufnehmen und unsere Planung darauf abstellen.“ Aber auch bei der Visualisierung der geplanten Gebäude ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken: „Unsere Kunden können sich diese im 3-D-Format am Bildschirm viel besser vorstellen als das früher der Fall war.“