Stadt Bad Tölz gegen Jodquellen AG: Bebauungsplan Wandelhallen-Areal „unwirksam“

Der ehemalige Alpamare-Parkplatz an der Wandelhalle ist inzwischen verwildert. © Bock

Bad Tölz – Die Stadt Bad Tölz hat im Rechtsstreit mit der Jod­quellen AG über die künftige Nutzung des Areals rund um die Wandelhalle im Badeteil nun eine Niederlage einstecken müssen, als es um den von der Stadt aufgestellten Bebauungsplan ging.

Zugleich stellte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bei seiner vor Kurzem stattgefundenen Ortsbegehung fest, dass es sich um einen Außenbereich handelt.

Das bedeutet, dass Stadt und Jod AG nun gemeinsam einen Weg finden müssen, um die zentralen Flächen im Badeteil baulich weiter zu entwickeln. Ansonsten herrscht weiterhin Stillstand. Die Verhandlung zwischen Stadt und Jod AG war nicht die erste juristische Auseinandersetzung.

Bekanntlich möchte Jod-AG-Chef Anton Hoefter nach der Schließung des Hotels Jodquellenhof und des Freizeitzentrums Alpamare vor einigen Jahren in erster Linie Wohnungen auf seinen zentralen Flächen im Badeteil errichten. Aktuell wird südlich des Spaßbades an der Schützenstraße auf einem ehemaligen Jod-AG-Grundstück gebaut, das an einen auswärtigen Investor verkauft worden ist.

Einjährige Veränderungssperre

Doch auch nördlich der Fußgängerzone Ludwigstraße hat die Aktiengesellschaft große Flächen, so den riesigen Herderpark, den ehemaligen Alpamareparkplatz westlich der Wandelhalle und eine weitere Brachfläche an der Seppstraße. Hierfür hat Hoefter eine Nutzung entwickelt und auch entsprechende Vorbescheids-Anträge bei der Stadt eingereicht, die dagegen mit einer einjährigen Veränderungssperre antwortete.

Sie ist nämlich der Meinung, dass dort nicht Wohnungen entstehen sollen, sondern Hotels und Gastronomiebetriebe, die laut einem Gutachten den gewünschten Tourismus im Badeteil fördern würden.



Die Jod AG klagte konkret gegen den Städtischen Bebauungsplan vom Januar 2018, so dass es zur Verhandlung in Bad Tölz kam. Der Erste Senat unter Vorsitz von Richterin Simone Widmann nahm das gesamte Gelände in Augenschein und kam zu dem Urteil, dass der Bebauungsplan „unwirksam ist“. Das ist zunächst einmal eine Niederlage für die Stadt, die jedoch zwischenzeitlich einen neuen, detaillierteren Bebauungsplan auf den Weg gebracht hat.



Zugleich stellte der Senat aber fest, dass es sich bei den zur Debatte stehenden Flächen rund um die Wandelhalle um einen „Außenbereich“ handelt, das bedeutet, dass dort ohne Zustimmung der Stadt nicht gebaut werden kann und darf.



Während Hoefter und seine Anwältin Nicole Moessner sich im Sitzungssaal des Rathauses freuten, „das Verfahren gewonnen zu haben“ und anboten, „in Zusammenarbeit mit der Stadt eine sinnvolle Entwicklung des Badeteils“ anzustreben, machte sich bei der Urteilsverlesung durch die Richterin auf dem Gesicht von Bauamtsleiter Christian Fürstberger ein Grinsen breit. Das Gericht hatte nämlich die übrigen Flächen, die aktuell mit einer Veränderungssperre durch die Stadt belegt sind, als Außenbereich eingestuft.



Per Handschlag aus dem Sitzungssaal

„Das Ergebnis ist absolut erfreulich“, sagte Bürgermeister Ingo Mehner, schließlich kann damit, sollte man sich mit den Vorhaben der Jod AG nicht anfreunden können, „nicht Neues entstehen“. Mehner, der Hoefter und seine Anwältin zusammen mit Fürstberger per Handschlag aus dem Sitzungssaal verabschiedeten, deutete aber an, dass man nicht Wohnungen verhindern wolle, sondern „Positives entstehen solle“.

Entsprechende Festlegungen kann die Stadt durch ihre Planungshoheit in einem entsprechenden öffentlichen Verfahren machen. Wie schnell sich beide Parteien zusammensetzen und einen Konsens finden werden, ist nach jahrelangen ergebnislosen Verhandlungen völlig offen.

Das Gericht deutete an, dass es noch heuer im Herbst ein weiteres Verfahren abschließen wolle. Dabei geht es um eine Klage Hoefters, der auf dem ehemaligen Alpamare-Gelände rund um die großteils leerstehenden Bäderbauten Wohnungen errichten will, was nicht im Sinne der gewünschten touristischen Nutzung wäre. Bleibt abzuwarten, ob sich die Kontrahenten bis dahin einigermaßen annähern. Karl Bock