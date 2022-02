Bürgermeister Mehner: kurzfristige Nutzung der alten Fabrikhallen „sofort möglich“

Wie das Moralt-Areal in Bad Tölz wiederbelebt werden soll

Teilen

Das ehemalige Fabrikgelände der Firma Moralt am südlichen Tölzer Ortsausgang steht seit Jahren leer. Hier könnte ein neues Stadtviertel entstehen, wozu jetzt der Stadtrat den Startschuss gab. © Karl Bock

Bad Tölz – Die ehemaligen Büro- und Produktionsgebäude stehen leer, der Parkplatz ist verwaist. Das südliche Moralt-Areal an der Lenggrieser Straße liegt seit mehreren Jahren brach. Nun soll dort wieder Leben einkehren, die Stadt prüft bereits das Bauvorhaben.

Die Stadt Bad Tölz hat es sich mit der Verabschiedung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) im Februar 2018 zum Ziel gesetzt, das rund 6,5 Hektar große Grundstück in ein neues Mini-Stadtviertel mit Wohnungen, Gastronomie, Freizeit, Kultur und sozialen Einrichtungen zu verwandeln. Ob dies möglich ist, soll eine Machbarkeitsstudie zeigen, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet hat.



Das Unternehmen Moralt hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 2016 siedelte die verbliebene Firma Moralt AG mit 35 Mitarbeitern in den Nachbarlandkreis nach Hausham um; seit 2020 ist der Stäbchenplatten-Hersteller SWL weg. Seither steht das Gelände, das der Certina Holding AG von Inhaber Hans Wehrmann gehört, weitgehend leer. Versuche, Mieter für die eine oder andere Halle zu finden, waren nicht erfolgreich.

Geschichte des Moralt-Werks in Bad Tölz

Das Tölzer Moralt-Werk geht auf den Schreiner August Moralt zurück, der im Jahr 1900 eine Werkstatt gründete, die er bereits 1912 verkaufte. Im Jahr 1915 erfolgte eine Neugründung am heutigen Standort mit Schwerpunkt Türenfabrikation. Auch ein Großbrand im Jahr 1924 konnte die Produktion, der später unter dem Namen Moraltplatten bekannt gewordenen verleimten Holzprodukte, nicht stoppen. Ab 1927 leitete Sohn August Karl Moralt die Firma, die von ihm bis 1979 zu einem Unternehmen mit 1.200 Mitarbeitern und drei Standorten ausgebaut wurde. Nach der Insolvenz erfolgte die Übernahme durch die Firma Pfleiderer, der nördliche Teil des Geländes wurde zu einer Tankstelle, einem Reifenhandel, Geschäften, Lokalen, Kinos, einer Apotheke, Arztpraxen, einem Fitness-Studio sowie großen Baumarkt umfunktioniert. Im nördlichen Teil wurde bis 2015 unter dem traditionellen Namen Moralt produziert, bis 2020 unter dem Namen SWL. Vor rund zehn Jahren wurde das Gelände mit der kompletten Bebauung an eine private Gesellschaft verkauft. Seither findet nur noch eine Lagernutzung statt, Versuche, neue Mieter zu finden, scheiterten. Laut Fachleuten „weisen die vorhandenen Gebäude neben statischen Problemen teils massive Schäden auf“.

Bürgermeister Mehner: kurzfristige Nutzung der alten Fabrikhallen „sofort möglich“

Die Machbarkeitsstudie, die als Grundlage für einen späteren Architektenwettbewerb dienen soll, legt dem Eigentümer keine Steine in den Weg, wenn es um eine kurzfristige Nutzung der alten Fabrikhallen oder Bürogebäude geht. Diese wäre „sofort möglich“, stellte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) klar.

Für eine Gastronomie wie etwa ein Café oder auch ein Kultur-Event müsste lediglich ein Bauantrag gestellt werden. Dazu seien weder der städtebauliche Entwicklungsplan noch ein Bebauungsplan vonnöten, betonte Mehner weiter. Allerdings sind gesetzliche Vorgaben, wie zur Statik oder zum Brandschutz zu beachten.



Bei entsprechender Zustimmung wäre etwa eine Lichtinstallation wieder möglich, wie sie der Tölzer Künstler Axel Berger und Gastronom Peter Frech voriges Jahr in den Moralt-Hallen zeigten. Von seinen Gesprächen mit dem Eigentümer weiß Mehner, dass er für solche Projekte offen sei: „Er sieht die Vorteile für die Stadt, für die Bevölkerung und für ihn selbst, wenn man eine Nutzung aufs Gelände bringt.“

Neustart des Moralt-Parks dauert Jahre

Die Wiederbelebung der riesigen, direkt an der Isar gelegenen Industriebrache dürfte etliche Jahre dauern. Bauliche Missstände, Ortsbild, Denkmalpflege, Verkehr, Grünanlagen, Einzelhandel, Wohnbedarf, Klimaschutz, Kunst und Kultur: All diese Aspekte sind laut Stadtbaumeister Florian Ernst in der Studie zu berücksichtigen. Bei dem 1924/1925 errichteten Uhrenturm-Haus und dem 1950/1951 gebauten Verwaltungsgebäude handelt es sich um Baudenkmäler, ebenso bei der 1926 fertiggestellten Schlosserei und Zimmerei sowie dem 1969 vollendeten, viergeschossigen Erweiterungsgebäude im späten Le Corbusier-Stil.



Das zweite Problem ist der Hochwasserschutz. Dem Moralt-Areal droht bei Starkregen nämlich nicht nur eine Überflutung durch die direkt vorbeiführende Isar, sondern auch durch die Große Gaißach im Süden. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim arbeitet seit Jahren an entsprechenden Planungen für Schutzmaßnahmen. Außerdem muss die Zufahrt zu einem künftigen Stadtquartier geklärt werden: Das Moralt-Areal liegt an der viel befahrenen Lenggrieser Straße und der Einmündung in die Bundesstraße 13.

Tölzer Stadtrat „zieht sich warm an“ und verlangt Zahlen, Daten und Fakten

Für CSU-Fraktionssprecher René Mühlberger besteht auf dem 6,5- Hektar-Areal „die große Chance, ein neues Quartier zu gestalten“. Dafür brauche man in einem ersten Schritt aber Zahlen, Daten, Fakten. Eine Entwicklung dieses Grundstücks könne auch eine Sogwirkung auf andere Stadtteile entfalten, meinte er. Diese Fläche stehe „wie keine zweite südlich von München“ zur Entwicklung an, sagte Willi Streicher (SPD): „Dabei werden wir uns warm anziehen müssen“. Externe Hilfe sei erforderlich, denn „wenn es nicht hinhaut, dann ist natürlich wieder der Stadtrat schuld“.

Feldzug gegen Altlasten im Moralt-Park

Nicht im Detail erwähnt wurde die Problematik eventueller Altlasten. Ältere Tölzer erinnern sich noch an den „Feldzug“ des 2014 im Alter von 78 Jahren verstorbenen Grünen-Stadtrates Robert Harbeck, der der Firma Moralt die Vergiftung des angrenzen Stadtviertels Gries unterstellt und sie mit Klagen überzogen hatte. Bei der Produktion der Span- und Stäbchenplatten wurden jahrzehntelang große Mengen Harze verwendet, was auch zu Geruchsbelästigungen geführt hatte.



Wie die künftige Nutzung des Geländes aus Sicht des Eigentümers aussehen könnte, wurde bereits vor zwei Jahren bei einer CSU-Wahlkampfveranstaltung deutlich: „Keine (Luxus-) Wohnung auf dem ehemaligen Moralt-Gelände“ hatte Wehrmann auf die Frage des damaligen Bürgermeisterkandidaten Mehner geäußert. Wehrmann hatte damals gesagt, dass er „gemeinsam und mit der Stadt Bad Tölz ein nachhaltiges Konzept entwickeln“ möchte. Karl Bock