Stadt installiert zwei Geschwindigkeitsmessgeräte an Tölzer Jahnstraße

Von: Daniel Wegscheider

Eines der beiden neuen Geschwindigkeitsmessgeräte an der Jahnstraße: In den Ferien gilt hier Tempo 50, an Schultagen zwischen 7.30 und 16 Uhr Tempo 30. Foto: Stadt © Stadt Bad Tölz

Bad Tölz - Pünktlich zum Schuljahresbeginn wurde an einer der verkehrsreichsten Straßen in Bad Tölz ein weiteres Projekt verwirklicht, um den Schülern der Jahn-Grundschule, des Gymnasiums sowie dem Schulzentrum einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.

An der Jahnstraße hat die Stadt stadteinwärts auf Höhe der Jahn-Grundschule sowie stadtauswärts vor dem Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Geschwindigkeitsmessgeräte installiert. Entsprechend der Beschilderung zur Geschwindigkeitsreduzierung zeigen die beiden Geräte an Schultagen montags bis freitags zwischen 7.30 und 16 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde (km/h) an, zu allen anderen Zeiten sowie in den Schulferien 50 km/h.

Bad Tölz: verschiedene städtische Maßnahmen für die Schulwegsicherheit

Damit will die Stadt den Autofahrern dort jeweils unmittelbar vor Augen geführt, ob sie regelkonform fahren. Das erhöhe gerade dann, wenn viele Schüler unterwegs sind, die Schulwegsicherheit. Zusammen mit der temporären Geschwindigkeitsbegrenzung zu Schulzeiten auf 30 km/h, den Ampelanlagen auf Höhe des Eingangs Jahn-Grundschule und bei der Stadtbibliothek und den Schulweghelfern bei der Jahn-Grundschule zu den Stoßzeiten greifen hier verschiedene Maßnahmen ineinander, um die Sicherheit der Kinder auf ihrem Weg zu Schule zu erhöhen.

Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Stadt, Stadtwerken und dem Landratsamt

„Als Staatsstraße fällt die Jahnstraße eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt“, teilt Bürgermeister Ingo Mehner mit: „Als Sachaufwandsträger der Jahn-Grundschule sind wir aber gerne der Anregung der Verantwortlichen nachgekommen und haben die beiden Messgeräte installiert.“ Mehner bedankt sich zudem bei den Kollegen im Landratsamt für die „unkomplizierte Zustimmung zu diesem Projekt“. Es sei schön, dass eine Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Zuständigkeiten reibungslos funktioniere.



Die Anlagen wurden von den Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes installiert und von den Stadtwerke Bad Tölz ans Netz genommen. Die Kosten lieben bei rund 10.000 Euro.