„Stadt mit der besonderen Note“ veranstaltet 100 kostenlose Konzerte in Bad Tölz

Bringen Musik in die Stadt: (v.l.) Harald Roßberger, Leiter der Sing- und Musikschule, die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier und Bürgermeister Ingo Mehner.

Veranstaltungen im Kurhaus, kleinen Kursaal und Stadtmuseum

Von Daniel Wegscheider schließen

Bad Tölz – Am 20. April startet das Referat für Tourismus und Kultur mit der Tourist-Info sowie der Sing- und Musikschule in die 12. Saison der Konzertreihe „Stadt mit der besonderen Note“ in Bad Tölz.

Die Veranstaltung „Stadt mit der besonderen Note“ gibt es bereits seit 2020. „Sie ist exemplarisch für Bad Tölz“, berichtete Bürgermeister Ingo Mehner jüngst beim Pressegespräch im Tölzer Rathaus und erklärte warum: „Sie verkörpert unsere Kultur und Kreativität, spiegelt sowohl Heimat, Tradition aber auch das Moderne wider.“

Matineen und Serenaden in Bad Tölz

In diesem Jahr soll es vom 20. April bis 22. Oktober etwa 100 Konzerte im Kurhaus, kleinen Kursaal und Stadtmuseum in der Kreisstadt geben: beschwingt in den Tag mit den Matineen oder den Abend ausklingen lassen bei romantischen Serenaden. Aber auch die Jugend lässt sich hören und musiziert.



Zudem wird es, wie im vergangenen Jahr auch, die sogenannten Pop-up-Konzerte geben. Die gut beim Publikum angekommen waren, wie Harald Roßberger, Leiter der Sing- und Musikschule, berichtete. „Sie sprechen mit ihrer großen Bandbreite viele Leute an.“ Geplant sind davon etwa zehn Stück. Allerdings sind sie, anders als die normalen Konzerte, nicht terminiert und werden besonders beworben: Abhängig vom Wetter, werden sie mit einen Vorlauf von nur wenigen Tagen an verschiedenen Spielorten anberaumt.

Pop-up-Konzerte bereichern „Stadt mit der besonderen Note“

Wie die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin Susanne Frey-Allgaier erklärte, sind die Pop-up-Konzerte „eigentlich aus der Not heraus entstanden“. Corona-bedingt fanden in den beiden vergangenen Jahren lediglich 60 Konzerte in der Stadt statt – Lockdowns und scharfe Hygieneregeln erlaubten eben nur einige Ausnahmen.

Der Vorteil der Pop-up-Konzerte war die Spontanität ihrer Aufführungen und zudem fanden sie unter freiem Himmel statt, wie auf dem Kalvarienberg, am Vitalzentrum oder an der Isarpromendade. Auch heuer werden sie kurzfristig über die sozialen Medien bekanntgegeben.

Waldspiele am Blomberg von 1. bis 3. Juli

Als ein Höhepunkt nannten die Veranstalter die „Waldspiele am Blomberg“ mit Live-Musik, die am Wochenende vom 1. bis 3. Juli stattfinden werden. „Ein Angebot für Kinder und Familien“, wie Frey-Allgaier erklärte. Es gehe um die Trolle „Bloms“, und bespielt werde der Erlebnispfad. Eine Bühne ist unterhalb des Kletterwaldes geplant. Neben den kostenlosen Angeboten gibt es auch wieder Veranstaltungen wie das Knabenchorfestival, Quartettissimo und die Kirchenkonzerte.



Ziel der Kulturreihe „Stadt mit der besonderen Note“ ist es Einheimische und Urlauber – eben „möglichst viele Menschen“ – zu erreichen, sagte der Tölzer Bürgermeister, und weiter: „Statt Musiker einzukaufen, setzen wir auf die Klasse der hiesigen Künstler.“

Von Machado Quartett bis hin zu Tölzer Danzlmusi

So finden sich auf dem Veranstaltungskalender etwa das Machado Quartett, Gitarren- und Akkordeonspieler Rainer Gruber, das Harfenduo Geißler-Förg, Anni und die Brozeitmusi, die Danzlmusi der Tölzer Stadtkapelle oder das Trio Sarah Kähs, Anton Weinmann (Gesang) und Peter Wolff (Klavier), um nur einige zu nennen. Alle Termine gibt es online auf www.bad-toelz.de oder www.musikschule-toelz.de unter Veranstaltungen.