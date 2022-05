Stadtförster in Bad Tölz: Erlös für Holz auf fast historischem Niveau

Teilen

Teilweise mit schwerem Gerät fanden in jüngster Zeit Waldarbeiten am Blomberg statt. © Stadtförster

Bad Tölz – Für Wanderer und Mountainbiker gehören Waldarbeiten und Wegsperrungen am Blomberg seit langem zum gewohnten Bild. Ein Bericht zur Situation im Stadtwald wurde unlängst präsentiert.

Die frisch gefällten Baumstämme werden von schweren LKW ins Tal gebracht. Sogar ein gewaltiger Harvester hat in den letzten Wochen im Bereich der Blomberg-Bergstation für „Kahlschlag“ auf einer großen Fläche gesorgt. Während sich der eine oder andere Naturfreund wundert, wie brachial hier zu Werke gegangen wird, sieht Florian Weber die Situation naturgemäß anders. „2021 war ein gutes Jahr für den Wald in unserer Region“, sagte der Stadtförster unlängst im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats. Anders als in den Vorjahren gab es kaum Schäden durch Stürme oder den Borkenkäfer, und das nasskalte Frühjahr brachte auch genug Niederschläge für die Bäume. Allerdings warnte Weber davor, sich von dem guten Zustand täuschen zu lassen. „Der Klimawandel schreitet voran“, sagte er. Dies habe er etwa in manchen Waldgebieten in Franken gesehen, „da steht nichts mehr“. Deshalb sei es die Aufgabe auch im Tölzer Forst, „den Wald relativ schnell umzubauen“ - mit Laubbaumarten, die dem künftigen Klima besser zu trotzen vermögen. Am Blomberg, sagte er, gebe es noch viele Nadelhölzer.



Wenig Schadholz im vergangenen Jahr

Auch wenn Weber darauf achtet, den Stadtwald zu pflegen, darf er die wirtschaftliche Seite nicht außer Acht lassen - also die Erlöse durch den Holzeinschlag. Voriges Jahr gab es mit rund 150 Festmetern vergleichsweise wenig Schadholz, beispielsweise durch Windwurf bei den Stürmen im Januar und Februar oder durch Käferbefall. Insgesamt wurden 2.250 Festmeter Holz gefällt, teils durch Waldarbeiter der Stadt, teils durch Unternehmen. Gut 600 Festmeter wurden zu Jahresbeginn am unteren Stallauer Blomberg geschlagen, knapp 600 dann im Herbst im Gebiet Kothlacke am Übergang vom Blombergweg zum Zwiesel. Insgesamt besitzt die Stadt Bad Tölz rund 370 Hektar Wald, vor allem am Blomberg und im nördlichen Gewerbegebiet Farchet.



Wegen des Trends zum Bauen und Heizen mit Holz stiegen die Preise enorm an. Früher habe man 45 oder 46 Euro für den Festmeter bekommen, nun 54,60 Euro, sagte Weber. Der Gesamterlös für Stammholz und für eher minderwertiges Industrie-, Brenn- und Hackschnitzelholz stieg auf 123.029 Euro. Davon entfielen 66.086 Euro auf die Stadt, 56.953 Euro auf Unternehmen.



Josef Schörnherr folgt auf Josef Hartmann

2020 habe er noch von historisch niedrigen Holzpreisen gesprochen, erinnerte der Stadtförster: „Jetzt kann ich fast von historischen hohen Preisen reden.“ Und diese Tendenz dürfte stabil bleiben oder sogar noch zunehmen. Außerdem bekam die Stadt noch 3.840 Euro aus dem waldbaulichen Förderprogramm des Freistaats für die „Abwicklung“ von 128 Festmetern Fichtenschadholz.



Unwetterschäden beseitigen, problematische Bäume fällen, den neuen Entdeckerpfad am Blomberg verkehrssicher machen - solche Aufgaben nehmen die beiden Waldarbeiter der Stadt mehr in Anspruch als Aufforstung und Pflege: Josef Hartmann hat sich nach 25 Dienstjahren 2021 in die Rente verabschiedet. „Der Sepp hat den Wald immer behandelt, als wäre es sein eigener“, lobte ihn Weber. Sein Nachfolger ist Josef Schönherr aus Arzbach. Damit kann in Zukunft wieder in „Zweierrotte“ gearbeitet werden, so der Fachausdruck. Karl Bock