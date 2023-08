Historische Gemäuer auf dem Moraltgelände: sie müssen wegen des Denkmalschutzes erhalten werden

Stadtrat stellt Entwicklung auf dem Tölzer Moralt-Areal vor – Gaißach plant mit

Unterschiedlichste Baustile mischen sich im Oder des Moralt-Areals. Die Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, müssen im Zuge der vorgesehen Neugestaltung erhalten werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Das 65.000 Quadratmeter große Moralt-Areal entlang der Isar im Tölzer Süden steht seit 2016 leer. Die vorgesehene große Umgestaltung des ehemaligen Fabrikgeländes wurde jetzt im Stadtrat vorgestellt.

Bad Tölz – Im Tölzer Süden an der Lenggrieser Straße soll ein völlig neues Stadtquartier entstehen. Wie die Zukunft des 35.000 Quadratmeter großen Teils, der auf Tölzer Flur liegt, in etwa aussehen könnte, skizzierte die Dragomir Stadtplanung GmbH aus München in der jüngsten Sitzung des Tölzer Stadtrats: eine multifunktionale Halle in der alten Schlosserei, ein urbaner Platz am alten Zentralbau mit Gastronomie, immer wieder Stadtbalkone zur Isar hin, kleine Plätze, viel Grün sowie Einzelhandel, Büros und kleinteiliges Gewerbe in den erdgeschossigen Gebäuden entlang des Linsensägbachs, ausserdem Gewerbebetriebe entlang der Bundesstraße 13 und vorzugsweise Wohnungen in Richtung Isar.

Fast ein Jahr ist es her, dass die Dragomir Stadtplanung den Auftrag erhielt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Zuerst machte man sich an die Bestandsaufnahme zum Denkmalschutz, zum Hochwasserschutz, zum Naturschutz und zum Verkehr und lud im Dezember 2022 die Bevölkerung zu einem Rundgang ein. Etwa 100 Teilnehmer konnten dabei - wie damals berichtet - ihre Ideen auf 115 Postkarten und mit Mails und Briefen festhalten. Daraus wurden drei Varianten erarbeitet, aus diesen wiederum eine Vorzugsvariante erstellt.

Der Eigentümer des Areals, Hans Wehrmann von der Certina Group, hat sich mit Thomas Scherer (Denkmalneu GmbH Bad Heilbrunn) nicht nur einen Mitbesitzer, sondern einen erfahrenen Entwickler an die Seite geholt. Scherers Firma ist seit 1998 aktiv und wirbt auf ihrer Homepage damit, dass jährlich 87.000 Menschen in Häusern des Unternehmens übernachten und 105.000 Menschen die Events in dessen Häusern besuchen.

Tölzer Moralt-Areal: Sechs Bauabschnitte für Wohnungen und Gewerbe geplant

Bei der jetzt im Stadtrat von Dragomir-Geschäftsführer Martin Birgel vorgestellten Variante ist von sechs Bauabschnitten die Rede, die nach und nach entwickelt werden sollen. Und zwar von Norden her. Im Südteil sind Wohnungen zur Isarseite und Gewerbe zur Bundesstraße hin angedacht. Ganz im Süden liegt das Areal auf Gaißacher Flur, hier hat die Stadt nichts zu sagen, die dortige Entwicklung der 30.000 Quadratmeter müssen Eigentümer und Planer mit der Gemeinde Gaißach absprechen.



Der durch das ehemalige Fabrik- und Lagergelände führende Linsensägbach wird als belebendes Wasserelement seine Rolle spielen. Es sind laut Birgel kleine Platzflächen entlang des Bachs vorgesehen, dazu kleinteiliges Gewerbe. Das gesamte Gelände muss von der Bundesstraße 13 bzw. der Lenggrieser Straße her für den Verkehr erschlossen werden. Angedacht sind auch Fußgängerbrücken oder Tunnels hinüber zur Karwendelsiedlung.

Historische Gemäuer auf dem Moraltgelände: sie müssen wegen des Denkmalschutzes erhalten werden

Priorität hat in der Entwicklung der Nordteil des Areals, auf dem die historischen Gebäude stehen. Sie müssen wegen des Denkmalschutzes genauso erhalten werden wie einige „historische“ Türme und Brücken. Der Vorteil: durch den Bestand ist kein Bebauungsplanverfahren notwendig, wie Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) erklärt. Man kann also zügig Umbauten vornehmen. Erwähnt wurde vom Stadtplaner auch eine riesige Tiefgarage, die in diesem Bereich gebaut werden soll, angesichts der nahe vorbeiführenden Isar und der Hochwasserproblematik sicher kein leichtes Unterfangen.



Insgesamt fasste der Stadtrat keinen Beschluss. Die Machbarkeitsstudie Moraltwerke wurde lediglich zur Kenntnis genommen. Bis sie umgesetzt wird, dürfte allerdings noch viel Wasser die Isar hinab fließen. Karl Bock