Stadtratssitzung: Bürgermeister Mehner ehrt fünf Bürger aus Bad Tölz

Von: Michaela Schubert

Ehrungen verdienter Tölzer im Rathaus: (v.l.) Helmut Drexler und Camilla Plöckl, erhielten die silberne Bürgermedaille. Bürgermeister Ingo Mehner ehrte außerdem das Ehepaar Dagmar Karl und Reinhold Pohle sowie Sybille Schultz mit der Tölzer Verdienstmedaille. © Karl Bock

Landkreis – Fünf verdiente Tölzerinnen und Tölzer wurden in der Weihnachtssitzung des Tölzer Stadtrates geehrt.

Die ehemalige Stadträtin Camilla Plöckl und der frühere Mesner Helmut Drexler erhielten die Tölzer Bürgermedaille in Silber, mit der Tölzer Verdienstmedaille wurden das Ehepaar Dagmar Karl und Reinhold Pohle (Tölzer Tafel) sowie Sybille Schultz (Wassersportverein) ausgezeichnet. Außerdem erhielt das Team Kinderhandball des TV Bad Tölz den mit 500 Euro dotierten Tölzer Jugendpreis, der allerdings bereits beim diesjährigen Nikolausturnen übergeben worden war.



In seiner Laudatio würdigte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) Camilla Plöckl nicht nur für ihre 15-jährige engagierte Mitarbeit in der SPD-Fraktion des Stadtrates, sondern auch als Gründerin des Tölzer Hundestammtisches, als Organisatorin des Hunde-Ramadamas, als Sprecherin des Arbeitskreises Radeln und als Vorsitzende des Tölzer Arbeiterwohlfahrt-Ortsverbandes (seit 2020) sowie weiterer ehrenamtlicher Tätigkeiten.

Mesner Drexler feiert heute noch werktags die Vesper

Helmut Drexler war von 1975 bis 2007 über 31 Jahre lang Mesner der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, ein „sehr vielseitiger Beruf“, wie Mehner sagte, der sich erinnerte, dass in seiner Jugend Drexler die Verkörperung eines Mesners war. Der bekannte Tölzer gestaltete nicht nur das ganze Jahr die große Altarkrippe, sondern bildete auch junge Ministranten aus und gehört heute noch der Choralschola an und feiert regelmäßig an den Werktagen die Vesper (Abendlob der Kirche).



Gründungsmitglied der Tölzer Tafel Dagmar Karl wird für ihre Dienste geehrt

Dagmar Karl war 2002 bereits Gründungsmitglied der Tölzer Tafel. Zusammen mit ihrem Partner Reinhold Pohle leitete sie ab 2016 die Organisation und versorgte mit rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern bis heuer zwischen 150 und 300 Bürger mit Lebensmitteln. Herausforderungen waren, so Mehner, 2015 die Flüchtlings- und dann die Corona-Krise sowie aktuell die steigende Anzahl an Abnehmern durch den Ukraine-Krieg. Mehner lobte: „Das läuft alles reibungslos, die dahinterstehende Arbeit sieht man aber nicht.“



Ebenfalls viel Organisationsarbeit leistet Sybille Schultz beim Tölzer Wassersportverein, sei es bei diversen Aktiven-Gruppen im Wettkampf- und Nachwuchsbereich, bei Schwimmkursen, bei denen sie den Bademeister im Hallenbad unterstützt und bei Schwimm- und Triathlon-Wettkämpfen. Mehner: „Ihr Engagement für den WSV Bad Tölz ist außergewöhnlich und damit vorbildhaft für uns alle.“ Karl Bock