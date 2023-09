Stadtwerke Bad Tölz ehrt zwei Mitarbeiterinnen zum 25-Jubiläum

Von: Daniel Wegscheider

Ehrenurkunden für Barbara Hartmann (l.) und Renate Caparelli überreicht von Geschäftsführer Walter Huber. © Stadtwerke Bad Tölz

Bad Tölz - Die Stadtwerke Bad Tölz ehrte zwei langjährige Mitarbeiterinnen für ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Zu dem Geschäftsführer Walter Huber gratulierte.

Barbara Hartmann kam am 1. September 1998 als Auszubildende zur Bürokauffrau in die Hauptverwaltung an der Osterleite und ist seit der Beendigung der Elternzeit in Teilzeit für die Abrechnungen unter anderem der Nahwärme zuständig.



Ebenfalls 25 Jahre Betriebszugehörigkeit feierte am 1. Oktober Renate Caparelli . Als Vollzeit-Reinigungskraft ist sie seit einigen Jahren für die Sauberkeit im Tölzer Eisstadion zuständig. Davor in den verschiedensten Gewerken der Stadtwerke unterwegs.



„Für uns ist Loyalität und Verbundenheit im Unternehmen ein hohes Gut. Das gilt sowohl für uns als Arbeitgeber als auch für unsere Mitarbeitenden“, sagte Geschäftsführer Walter Huber bei der Ehrung. „Daher wissen wir es sehr zu schätzen, dass viele Kollegen den Stadtwerken gerne und lange die Treue halten.“