Stadtwerke Bad Tölz verabschieden Prokurist Christian Lechermann

Von: Daniel Wegscheider

Als Würdigung wurde der Stadtwerke-Innenhof auf den Namen „Chr.-Lechermann-Platz“ umgetauft. Geschäftsführer Walter Huber (l.) überreicht zur Erinnerung das Straßenschild an Christian Lechermann. © Tölzer Stadtwerke

Bad Tölz – Ein feste Instanz der Tölzer Stadtwerke hat sich verabschiedet: Prokurist Christian Lechermann geht nach 43 Dienstjahren beim örtlichen Energieversorger in den Ruhestand.

Lechermann hat den Wandel der Stadtwerke von einem städtischen Eigenbetrieb hin zu einem zukunftsorientierten Dienstleistungsunternehmen begleitet und geprägt. „Ich war schon immer sehr technikbegeistert und wollte etwas voranbringen“, berichtet der 59-jährige Tölzer über seinen Antrieb. So begann Christian Lechermann nach seiner Mittleren Reife 1979 die Ausbildung als Elektroinstallateur bei den Tölzer Stadtwerken, die Meisterprüfung folgte in 1986. In den 1980er-Jahren war er dann für den Umbau des Isarkraftwerks - von dem mechanischen Handbetrieb auf die automatische Fernüberwachung - verantwortlich.



Als nächsten Schritt installierte und programmierte Lechermann die Fernleitwarte zur technischen 24-Stunden-Störungsüberwachung in Bad Tölz von Wasser, Strom, Gas und Freizeitbetriebe sowie Heizanlagen. Ebenso baute er den Bereich „Netze“ ab 2003 bei den Stadtwerken auf, bevor er 2005 zum technischen Stellvertreter des damaligen Geschäftsführers Michael Hofmann berufen wurde.

Lechermann lenkte seit 2016 als Stellvertreter des Geschäftsführers die Geschicke des Tölzer Energieversorgers

Von 2016 an durfte er als Prokurist und Stellvertreter des Geschäftsführers die Geschicke des Energieversorgers mit lenken und weiter in die Zukunft der neuen Technologien führen. „Mir hat besonders gut an meiner Stadtwerke-Zeit gefallen, dass wir immer für Innovationen bereit waren und auch die Weiterbildung der Mitarbeiter immer gefördert wurde. So war mir der Weg vom Handwerkslehrling zum Mitglied der Geschäftsleitung eines mittelständischen Betriebes problemlos möglich“, resümiert Lechermann. „Aber jetzt freue ich mich auf viel freie Zeit mit meiner Familie und unseren Westernpferden.“



Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber wünschte Lechermann alles Gute und dankte für den Einsatz, „der dazu beigetragen hat, dass die Stadtwerke für die heutigen Anforderungen hervorragend aufgestellt sind.“