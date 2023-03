Dubiose Anrufe: Nepper versuchen Kunden, zum Stromwechsel zu bewegen

Von: Daniel Wegscheider

Tölzer Stadtwerke warnen vor Strom-Nappern. © PantherMedia 31817141Jiri Hera

Bad Tölz – Achtung! Die Tölzer Stadtwerke berichten von mehreren Kundenfällen, die von Neppern kontaktiert wurden – und damit leider wohl auch schon erfolgreich waren.

Da Informationen über die Energiepreisbremse bei den Stadtwerken Bad Tölz und anderen Energieversorgern viele Bürger erst spät erreichte, „nutzen Betrüger jetzt wohl aus“, berichtet die Sprecherin der Stadtwerke Bad Tölz Martina Geisberger. „Bereits mehrere Kunden informierten uns über einen Anruf einer sogenannten Firma namens Nowenergy.“

Diese würden im Namen der Stadtwerke aufgrund von Abrechnungsschwierigkeiten in deren Namen um Daten der Kunden bitten, um damit vermutlich einen Wechsel zu einem dubiosen Stromanbieter herbeizuführen. „Sobald diese im Besitz der Kundennummer und Zählernummer sowie Namen sind, können Stromverträge auf einen anderen Versorger geschrieben werden“, erklärt Geisberger weiter. Diese Anbieter seien in der Regel um einiges teurer und schwer zu kündigen.

Warnung: Sofort das Gespräch beenden und keine Infos preisgeben

Die Tölzer Stadtwerke appellieren: „Am besten sofort auflegen und keinerlei Daten herausgeben“, da die Stadtwerke und ihre Dienstleister stets alle nötigen Informationen vorliegen haben. Im Zweifelsfall sollten sich Kunden bei den Stadtwerken melden. Wenn bereits Verträge von Fremdfirmen an Verbraucher zugeschickt worden seien oder per SMS um Bestätigung gebeten werde, sollte darauf nicht eingegangen werden. „Bei betroffenen Fällen arbeiten die Stadtwerke bereits an einer möglichen Rückabwicklung“, so Geisberger.