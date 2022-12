Stadtwerke Bad Tölz verteilen 36.830 Euro an Vereine und Kindertagesstätten

Von: Daniel Wegscheider

Symbolische Übergabe der Spenden durch Bürgermeister Ingo Mehner (l.) und Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber (r.). © Stadtwerke

Bad Tölz – Die Tölzer Stadtwerke spenden insgesamt 36.830 Euro für die Jugendförderung im Landkreis. Bürgermeister Ingo Mehner nahm den symbolischen Scheck entgegen.

„Das war ein sehr bewegtes Jahr für uns als Energieversorger, daher freut mich dieser schöne Termin in der Adventszeit besonders“, erklärte Geschäftsführer Walter Huber über die jährliche Spendenverteilung der Stadtwerke Bad Tölz an örtliche Vereine und Kindertagesstätten zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Insgesamt konnten 36.830 Euro an die Jugendförderung in der Kreisstadt ausgeschüttet werden. Davon erhielten die Sportvereine 26.830 Euro und die Kindergärten 10.000 Euro. Der Beitrag, den die begünstigten Vereine aus dem Topf der Stadtwerke erhalten, bemisst sich an der Anzahl der unter 18-jährigen Mitglieder. Kitas hingegen werden mit einem Pauschalbetrag je Gruppe bedacht. Bereits seit 2005 erhalten die Tölzer Kinder und Jugendlichen diese alljährliche Förderung vom örtlichen Energieversorger.



Vereine und Einrichtungen treffen die Preissteigerungen besonders hart

„Die gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen treffen Vereine und Einrichtungen besonders hart, gerade nach den langen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie“, erklärte Walter Huber. „Daher kalkulieren wir nicht nur mit sehr spitzem Bleistift bei den Preisanpassungen, sondern geben von Herzen gerne eine finanzielle Unterstützung an örtliche Institutionen für Kinder und Jugendliche weiter.

Denn vor allem die Jüngsten haben unter den Kontaktbeschränkungen besonders gelitten“, berichtet Huber weiter über die Hintergründe der Spendenausschüttung. „Ein Dank geht an dieser Stelle auch an unsere vielen Kunden, die uns auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue halten und somit eine Spendenausschüttung aus unserem Stadtwerke-Topf erst möglich machen.“



„Ich freue mich, dass auch dieses Jahr wieder diese Spendenzahlung möglich ist“, ergänzte Bürgermeister und Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Ingo Mehner: „Vereine sind das Rückgrat des Ehrenamts in unserer Stadt und das müssen wir weiter stützen und unterstützen.“



Zur Spendenübergabe an der Osterleite kamen viele Vereinsvertreter und nutzen den Treff zum Austausch untereinander nach der langen Corona-Durststrecke.