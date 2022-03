Gelände unterschätzt: Lenggrieser Bergwacht rettet Wanderer vom Schönberg und Seekar

Von: Daniel Wegscheider

Die verstiegenen Wanderer am Schönberg werden mit Gurt und Helm ausgestattet per Seilgeländer aus dem Gelände geführt. © Bergwacht Lenggries

Lenggries – Am Wochenende hatte die Bergwacht Lenggries zwölf Einsätze zu bewältigen. Neben verletzen Skifahrern mussten auch vier Wanderer aus steilem Gelände gerettet werden.

Das Wetter am Wochenende war sonnig und kalt. Dementsprechend war in den Bergen viel los – auch für die Bergretter. Der erste Einsatz führte die Bergwacht am Samstag um 8.40 Uhr zur Ahornabfahrt am Brauneck. Dort waren zwei Skifahrer zusammengestoßen. Ein 61-Jähriger krachte mit einer Skifahrerin zusammen und verletze sich dabei schwer.

„Der Nachmittag verlief ruhig und beschränkte sich auf drei Hilfeleistungen bei Schnittverletzungen“, berichtet Lenggries Bergwacht-Sprecherin Lina Feile. Der letzte Einsatz ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Ein Kind hatte sich beim Sturz das Knie verletzt und musste ins Tal transportiert werden.

Am Sonntagvormittag versorgten die ehrenamtlichen Retter am Schrödelstein ebenfalls eine Knieverletzung. Nur wenige Minuten später stürzte dort 52-Jähriger aus Bad Heilbrunn und erlitt eine offene Weichteilverletzung am Bein. Aufgrund der Verletzung wurde der Rettungshubschrauber angefordert, der den Mann ins Tölzer Krankenhaus brachte.

Verletzter 13-Jähriger wird mit dem Hubschrauber in Klinik geflogen

Gegen 14.43 Uhr wurde der Rettungshubschrauber erneut gerufen. „Ein 13-Jähriger klagte nach einem Sturz über starke Schmerzen in der Schulter“, berichtet Feile weiter. Eine Notärztin der Bereitschaft Wolfratshausen fuhr mit dem Quad vom Latschenkopf zur Unfallstelle. Zeitgleich trafen dann die beiden Notärzte ein und versorgten den Jugendlichen, der ins Unfallklinikum geflogen wurde. Um 15.35 Uhr erreichte die Retter noch der Notruf einer 27-Jährigen, die nach einem Sturz am Schrödelstein Schmerzen im Knie hatte. Sie wurde versorgt und ins Tal gebracht.

Der verletzte 13-jährige Skifahrer wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. © Bergwacht Lenggries

Wanderer versteigen sich am Schönberg und am Seekar

Neben Skifahrer musste sich die Bergwacht aber auch um Wanderer kümmern. Am Nachmittag war ein Ehepaar aus Landshut auf einer Wanderung am Schönberg vom Steig abgekommen und verirrte sich im Steilhang. Die beiden 53-Jährigen alarmierten gegen 15 Uhr die Bergwacht. Mit einem Seilgeländer wurden das Ehepaar aus dem schwierigen Gelände geführt. „Unverletzt aber erschöpft erreichten sie das Tal“.

Nur wenige Minuten später mussten zwei weitere Wanderer gerettet werden, die sich ebenfalls im schwierigen Gelände verstiegen haben. Zwei Frauen waren auf dem Weg vom Seekarkreuz zur Tegernseer Hütte vom Weg abgekommen. Feile: „Die beiden Frauen aus München konnten per Handyortung schnell ausfindig gemacht werden.“ Aufgrund der einbrechenden Dämmerung forderte der Bergwacht-Einsatzleiter einen Polizeihubschrauber für eine Bergung per Winde an.

Die Bergwacht warnt in diesem Zusammenhang: „Die beiden Frauen hatten die Lage deutlich unterschätzt und waren für diese Jahreszeit schlecht ausgerüstet.“ Gegen 18 Uhr war der Einsatz dann beendet und die beiden Münchnerinnen konnten ihren Heimweg antreten.