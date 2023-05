Diskussion im Tölzer Stadtrat - Dostthaler und Gundermann dagegen

Suche nach der Stadtmarke Bad Tölz- Sieben Eigenschaften soll sie vorweisen

Weg vom verstaubten Kurstadt-Image will sich Bad Tölz künftig als Marke „vitalisierend“ und „bewegend“ präsentieren. Hier die Stelzengeher beim Herbstmarkt 2022. © Karl Bock

Bad Tölz - Schon vor Jahrzehnten hat man im Stadtrat nach einem Leitbild für Bad Tölz gesucht, seit geraumer Zeit will man nun eine Stadtmarke finden. Die Vorarbeiten dazu sind eineinhalb Jahre lang gelaufen, jetzt soll es an die Umsetzung gehen.

„Nach eineinhalb Jahren sind wir an dem Punkt, wo wir in die Sichtbarkeit kommen wollen“, sagte dazu Citymanagerin Sandra Herrmann in der jüngsten Sitzung des Tölzer Stadtrats. Um ein neues sogenanntes Corporate Identity zu bekommen, also ein Handbuch mit neuem Logo, Farbwelten Schriftarten, Sprachstil und Anwendungen, soll es nun eine Ausschreibung geben. Lokale Agenturen haben die Chance, ihre Ideen für den optischen Auftritt der Stadt einzureichen.

Weg vom verstaubten Kurstadt-Image: Sieben Eigenschaften sollen die neue Stadtmarke beleben

Vor zwei Jahren war die Beratungsfirma Brand Trust aus Nürnberg vom Stadtrat beauftragt worden, ein neues Bild von Bad Tölz zu skizzieren - weg vom verstaubten Kurstadt-Image. Das Unternehmen studierte viele Daten, startete eine Befragung mit über 700 Teilnehmern, führte Einzelinterviews, veranstaltete Workshops mit Unternehmen und insgesamt 18 Vereinen. Sieben Eigenschaften sollen den künftigen Markenkern bilden: „naturverbunden, vitalisierend, bewegend, kulturschaffend, gestaltungsfreudig, heimatverbunden und geerdet“.

Bis zur Sommerpause des Stadtrates soll eine passende Agentur gefunden werden

Bis zur Sommerpause des Stadtrates will man jetzt eine passende Agentur finden, die all dies in ein Markenhandbuch einfließen lässt. Mit Logo, mit Farben, mit Schriften. Dafür will die Stadt maximal 25.000 Euro ausgeben. Von Herbst an sollen die Gestaltungsvorschläge umgesetzt, also das gesamte Werbematerial und das Marketing neu gestaltet werden. Aber nicht komplett, sondern nach und nach. Diese Umstellung werde bis zu drei Jahren dauern, betonte Citymanagerin Herrmann, und einen „unteren sechsstelligen Betrag kosten“



Für eine einheitliche Darstellung der Stadt nach außen plädierte Johanna Pfund (Grüne), Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) stellte klar: „Wir reduzieren das nicht auf ein Logo, das ist viel mehr.“ Schon jetzt seien die sieben Markenwerte hilfreich, wenn er über Bad Tölz mit Branchenvertretern spreche. Was geschehe, wenn der Stadtrat der Ausschreibung nicht zustimme, wollte Gabriele Frei (CSU) wissen. Dann mache die Stadt „mit dem uneinheitlichen Auftritt“ weiter, erwiderte Herrmann.

Diskussion im Tölzer Stadtrat - Dostthaler und Gundermann dagegen

Michael Lindmair (FWG) berichtete, dass Einzelhändler und Gewerbetreibende in Tölz auf das Ergebnis aus dem Stadtrat warten würden. Willi Streicher (SPD) verwies darauf, dass Bad Tölz Markenwerte habe, „durch die wir überregional als positives Beispiel gesehen werden“.



Auch CSU-Fraktionssprecher René Mühlberger plädierte dafür, den logischen Schritt zu gehen, schließlich stehe Bad Tölz mit anderen Kommunen im Wettbewerb.



Julia Dostthaler (CSU) und Johannes Gundermann (Grüne) empfanden alles als zu langwierig, wenig griffig und zu wenig konkret für das viele Geld. Beide stimmten daher dagegen.