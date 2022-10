Gefahr an Geschiebehalden am Sylvensteinspeicher: Paar wird von Wasser eingeschlossen

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Vier Einsatzkräfte der Lenggrieser Bergwacht, darunter ein Canyoningretter, auf den Weg zur Geschiebesperre beim Sylvensteinsee. © Bergwacht Lenggries

Lenggries - Die Lenggrieser Bergwacht musste einem Paar helfen, das am Sylvensteinsee auf einer Geschiebehalde vom Regen-Hochwasser überrascht wurde.

Das Verlängerte Wochenende lockte viele Wanderer in die Region. So auch das Ehepaar, das am Montag (3. Oktober) kurz vor 17 Uhr den Notruf wählte. Sie hatten in Fall geparkt und waren den Wanderweg am Sylvensteinsee entlang in Richtung Schiebesperre gegangen.

Dort angekommen mussten sie feststellen, dass sie den Regen der letzten Tage unterschätzt hatten - der Bereich der Geschiebehalde war nämlich massiv überflutet.

Wie Till Gudelius, Einsatzleiter der Lenggrieser Bergwacht erklärte, hätte der Rückweg zu lange gedauert und wäre zudem auch nicht sicher gewesen. Daher entschied sich das Paar, Hilfe zu rufen. Das Gebiet am Sylvensteinspeicher zählt unter den Mobilfunkanbietern bereits zu Österreich, daher meldete sich unter dem Euronotruf 112 die Leitstelle Tirol. Als der Einsatzort eingeordnet werden konnte, wurde die Bergwacht Lenggries alarmiert. Vier Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg zur Geschiebehalde.

Einsatzfahrzuge der Bergwacht Lenggries nähe des Sylvensteinspeichers. © Bergwacht Lenggries

„Da die beiden 60-Jährigen gut ausgerüstet und trittsicher waren, konnten sie von den ehrenamtlichen Rettern mit Gurt und Helm ausgestattet, am kurzen Seil durch die Fluten geführt werden“, erklärt Gudelius. Im Trockenen angekommen brachte man das Paar zu ihrem Auto.

Geschiebehalden an Isar und Dürrach am Sylvensteinspeicher Am Sylvensteinspeicher und seinen Zuläufen fallen jedes Jahr große Mengen Geschiebe an. Dieses Geschiebe wird im Auftrag des Wasserwirtschaftsamt Weilheim durch Fremdfirmen entnommen und auf in der Nähe befindlichen Halden gelagert. Die beiden größten Halden befinden sich an der Isar, oberhalb des Sylvensteinspeichers in Richtung Vorderriß und an der Dürrach, oberhalb der Stauwurzel des Sylvensteinsees, südlich der Ortschaft Fall.

Bergwacht Lenggries bringt eine 12-Jährige aus München mit verletzten Bein sicher von der Tölzer Hütte zurück ins Tal

Bereits einige Stunden zuvor kurz vor 15 Uhr kamen die ehrenamtlichen Retter einer 12-Jährigen an der Tölzer Hütte zur Hilfe. Dort hatte sie sich beim Spielen das Bein verdreht und klagte über Schmerzen im rechten Unterschenkel.

Die Bergwachten Wolfratshausen und München, die unweit vom Einsatzort am Latschenkopf stationiert waren, übernahmen die Erstversorgung der Münchnerin. Wenige Minuten später trafen vier Retter der Bergwacht Lenggries ein, sie den Abtransport der 12-Jährigen in Begleitung ihrer Eltern ins Tal.