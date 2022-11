Tradition und Glaube: Gäste und Teilnehmer mit Tölzer Leonhardifahrt zufrieden

Traumwetter und Tausende Besucher bei der 165. Tölzer Pferdewallfahrt

Von: Daniel Wegscheider

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (hinten r.) bewunderte auf dem Kalvarienberg die 165. Tölzer Leonhardifahrt. © Wegscheider

Bad Tölz – Endlich konnte wieder Hufgetrappel und langes Glockengeläut in der Kreisstadt vernommen werden. Nach zwei Jahren Pause fand wieder die traditionelle Leonhardifahrt in Bad Tölz statt.

Tausende Besucher verfolgten das traditionelle Spektakel zu Ehren des Schutzheiligen der Pferde. 70 prächtig herausgeputzte Vierergespanne, Traumwetter, fast 15.000 Zuschauer (nach Polizeiangaben) und ein gutgelaunter Ministerpräsident – die 165. Tölzer Leonhardifahrt am Montag präsentierte sich nach zweijähriger Coronapause von ihrer besten Seite.

Und da alles unfallfrei abging, konnten die Organisatoren von der Stadt am frühen Nachmittag eine positive Bilanz ziehen über eine traumhafte Wallfahrt, die wieder Besucher aus nah und fern in die Kreisstadt gelockt hatte, darunter auch Abordnungen der Partnerstädte San Giuliano Terme in der Toskana und Vichy in Frankreich.

Für Tölz‘ Bürgermeister Ingo Mehner war die Wallfahrt die erste seiner Amtsperiode, auch einige Stadträte saßen erstmals in Frack und Zylinder oder Umhang (die Stadträtinnen) auf dem Wagen des Magistrats. Mehner hatte sich bereits am Tag zuvor einen Vorgeschmack in Kreuth bei der dortigen Wallfahrt geholt, wo er zusammen mit Landtagspräsidenten Ilse Aigner in der Ehrenkutsche mitfahren durfte.



Diese Ehre blieb Markus Söder versagt, denn Kutschen für Prominente und Reden von Ehrengästen gibt es im traditionsbewussten Bad Tölz nicht – schließlich geht es, wie ein Teilnehmer sagte, „um eine Wallfahrt und nicht eine Wahlfahrt“. Der Bayerische Ministerpräsident verfolgte das Wallfahrtsgeschehen zum zweiten Mal, vor einigen Jahren war er bereits Gast auf der Ehrentribüne. Heuer wurde er von Mehner zum Gespann des Mangbauern Anton Mayer geführt, der nicht nur zum 50. Mal an der Wallfahrt teilnahm, sondern seit heuer zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister Michael Lindmair auch Leonhardi­lader ist.

Tradition und Glaube: Gäste und Teilnehmer mit Tölzer Leonhardifahrt zufrieden



Der CSU-Stadtrat aus Ellbach und Leonhardilader, Anton Mayer, kredenzte Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder sowie dem Bürgermeister Ingo Mehner ein Stamperl Schnaps, das sich Söder angesichts der Fotografen auch gleich schmecken ließ. Zudem erwähnte er, dass seine Ehefrau Karin Baumüller-Söder Reiterin ist und sicher ihre Freude an den Rössern auf dem Kalvarienberg hätte.

Das hatten auch zahlreiche Besucher aus nah und fern, die sich alle freuten, endlich wieder einen Tölzer Lehards erleben zu dürfen, zumal bei Traumwetter, für das die Föhnstimmung über dem Isarwinkel sorgte. Bester Stimmung waren auch die beiden bisherigen Leonhardilader Toni Heufelder und Ludwig Bauer, die ihre Ämter abgetreten hatten und das Geschehen nun ohne Druck erleben konnten, ebenso wie Altbürgermeister Josef Janker.



Traumwetter und Tausende Besucher bei der 165. Tölzer Pferdewallfahrt

Die 70 Wagen – zwei mehr waren eigentlich gemeldet worden –nahmen wie immer den Weg vom Badeteil über die Marktstraße den steilen Maierbräugasteig hinauf zur Leonhardikapelle, wo Stadtpfarrer Peter Demmelmair Ross und Reiter den Segen spendete. Zusammen mit Jeremias Schröder vom Benediktiner-Orden aus St. Ottilien zelebrierte er den Festgottesdienst, bei dem der prominente Benediktinerpater Tölz zu „diesem wunderbaren Ort“ gratulierte. Er zeigte sich überzeugt, dass die Teilnahme an einer Wallfahrt auf den Kalvarienberg die Menschen verändere und forderte angesichts des Klimawandels dazu auf, „Veränderungen im persönlichen Verhalten vorzunehmen“.



Währenddessen konnten sich die Teilnehmer und die zahlreichen Besucher, die die Leonhardiwiese bevölkerten, auch leiblich stärken, Bekanntschaften erneuern und sich dann auf den Rückweg auf die Marktstraße machen, wo Tausende den Weg hinauf zur Mühlfeldkirche säumten. Zwar ist das Galoppieren bergauf inzwischen aus Sicherheitsgründen verboten, dennoch ist es immer wieder beeindruckend, welchen Klang die schellengeschmückten Pferde und die eisenbeschlagenen Wagen auf dem Kopfsteinpflaster erzeugen.



Tölzer Leonhardifahrt: Feste wie diese sind lebendige Tradition und vereinen die Gesellschaft

Nach dem zweiten Segen an der Mühlfeldkirche löste sich der Wallfahrtszug auf und die Teilnehmer steuerten die verbliebenen Gaststätten an, wobei bedauerte wurde, dass Ratskeller, Starnbräu und Metzgerbräu geschlossen sind. Danach traten die heimischen Goaßlschnalzer auf den Plan und ließen den Tölzer Festtag lautstark ausklingen.



Bürgermeister Ingo Mehner ist zufrieden mit der Großveranstaltung. Für den 44-Jährigen war die Tölzer Leonhardifahrt schon seit seiner Kindheit immer etwas Besonderes, wie er beim Empfang der Stadt in der Franzmühle gegenüber den Fest- und Ehrengästen berichtete. Dieses Jahr sei sie in der Hinsicht besonders, dass sie endlich wieder stattfinden konnte. Gerade, weil es die erste richtige Wallfahrt nach zwei Jahren Pause war.

„Wir haben gemerkt, was uns fehlt, wie es ohne Leonhardi ist“, sagte Mehner. „Feste wie diese sind nicht nur lebendige Tradition. Sie sind auch der Kitt, der eine Gesellschaft eint, weit über die Grenzen der Städte Bad Tölz hinaus“, betonte er: „Wir sind dankbar, dass die Leonhardifahrt wieder stattgefunden hat und sie unfallfrei geblieben ist.“ Karl Bock und Daniel Wegscheider