Biker sind über den Winter etwas eingerostet

Bad Tölz/Landkreis – Der nahende Frühling macht sich nicht nur auf blühenden Wiesen, sondern auch auf den Straßen beim Verkehr bemerkbar: Anfang des Monats startete auch die Saison für Kradfahrer wieder.

Um Unfälle zu vermeiden, weißt die Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen per Plakate in der Region auf die Kampagne „Motorradtraining“ hin, die nächsten Monat stattfindet.

Trotz zahlreicher Aktionen der Polizei im Rahmen des neuen Verkehrssicherheitsprogrammes 2030 bereiten der deutschen Verkehrswacht Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern nach wie vor große Sorge. Rund jeder vierte getötete Verkehrsteilnehmer in Bayern war 2021 mit dem Motorrad unterwegs – das geht aus der diesjährigen Verkehrsbilanz hervor. Im vergangenen Jahr kamen 17 Personen (Vorjahr: 23) im Bereich Oberbayern Süd ums Leben.

Hauptunfallursache in diesem Bereich ist laut Polizei nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit. Gefahren auf zwei Rädern werden oftmals falsch beurteilt. Die Landes- und Kreisverkehrswacht empfiehlt daher: „Machen Sie vor der ersten Ausfahrt im Frühjahr ihr Motorrad und sich selbst fit.“



Denn Biker müssen sich nach einer längeren Pause erst wieder an die Belastungen einer Ausfahrt gewöhnen und das Gefühl für ihre Maschine entwickeln. „Eine gute Vorbereitung und Trainings helfen dabei, sicher in die Motorradsaison zu starten“, empfiehlt Ilka Fottner, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen. Daher sollte auch vor der ersten Fahrt das Motorrad einem gründlichen Technik-Check unterzogen werden, „sodass es zuverlässig und sicher läuft“.



„Ist der Biker über den Winter etwas eingerostet, macht sich die lange und einseitige Belastung für Schultern, Arme und Nacken schnell bemerkbar“, erklärt Fottner weiter. Dagegen helfen Dehnübungen und ein kleines Fitnessprogramm. Wichtig sei außerdem, sich auch im Frühjahr noch ausreichend warm zu kleiden, damit die Muskulatur nicht auskühle und beweglich bleibe. „Auch wenn die Sonne schon wärmt, ist es im Fahrtwind und Schatten kühler, als man glaubt.“



Fottner rät außerdem: Trainingseinheiten auf Verkehrsübungsplätzen zu unternehmen, „damit Mensch und Maschine schneller wieder zueinander finden“. Hier könne jeder Biker grundlegende Fahrmanöver ausprobieren, etwa Gefahrenbremsungen, Gleichgewicht bei Kurvenfahrten, Koordination beim Lenken sowie Manövrieren. „Stets vorsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise bei ständiger Aufmerksamkeit reduzieren erheblich das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden“, betont sie. „Regelgerechtes Verhalten sollte selbstverständlich sein.

Wer unter professioneller Anleitung in die Motorrad-Saison einsteigen möchte, kann sich für das Fahrsicherheitstraining anmelden. Die Kurse finden am Samstag, 23. April, um 8.30 Uhr sowie um 12.30 Uhr an der Eichmühle in Bad Tölz statt. Anmeldung per E-Mail an Wolfgang Gritzuhn (w-gritzuhn@t-online.de).