Bad Tölz: Teilnehmer der Rosentage und des Herbstzaubers unterstützen Vereine

Von: Franca Winkler

Spendenübergabe von den Tölzer Rosentagen und dem Herbstzauber: (v.l.) Michaela Dorfmeister, Andreas Steppan (Tölzer Kurier: Leser helfen helfen), Kreisbäuerin Ursula Fiechtner, Marianne Huschka (Tölzer Tafel), Walter Wintersberger (Vogelschutzbund), Ellen Wagner (Caritas), Anne Kürzeder (Familienpflegewerk), Margret Gerold (Dorfhelferinnen), Rosmarie Baumgartner (Frauenkreis) und Regina Singer (Frauenkreis). © Karl Bock

Bad Tölz – Eine Fülle an Spenden von den Tölzer Großveranstaltungen Rosentage und Herbstzauber 2022 wurden kürzlich an verschiedene Organisationen übergeben.

Veranstalterin Michaela Dorfmeister konnte dieser Tage insgesamt 3.000 Euro der Tölzer Rosentage GmbH an Leser helfen helfen (Weihnachtsaktion des Tölzer Kurier), an die Tölzer Tafel, an die Caritas und das Familienpflegewerk sowie an den Landesbund für Vogelschutz übergeben. Weitere 2.000 Euro wurden an den Verein Mukoviszidose, an das SOS Kinderdorf und Ärzte ohne Grenzen überwiesen.

Schon seit vielen Jahren bei den Tölzer Rosentagen mit dabei ist der Frauenkreis Fischbach, der insgesamt 3.845 Euro erwirtschaftete, die zum Teil an Lebenswert Oberbuchen, an das Familienpflegewerk und die Dorfhelferinnen übergeben wurden und ansonsten für den Hand in Hand-Kindergarten, den Chor, für Ministranten und den Mesner, für Lektoren, einen Kinderausflug, eine Busfahrt nach Bad Aussee, für Familien in Not und für einen Seniorennachmittag verwendet wurden.

Spenden erhalten auch Familien in Not

Die Partner vom Frauenkreis-Kuchenstand (Gartenbauverein, Hand in Hand-Kindergarten, Bäuerinnen, Tölzer Edelweiß-Trachtler) spendeten insgesamt 3.000 Euro für Familien in Not, für Sträucher, Blumen und Kräuter beim Kindergarten und an der Schule und im Dorf, für die Jugend- und Vereinsarbeit, für Ausflüge mit Kindern, Marionettentheater- und Theaterbesuche.



Die Spendenübergabe erfolgte wie immer im „Dahoam am Rosengarten“, wo Michaela Dorfmeister schon einen Ausblick aufs kommende Jahr gab und hofft, auch dann wieder an Pfingsten die Tölzer Rosentage sowie Anfang Oktober den Tölzer Herbstzauber veranstalten zu können. Karl Bock